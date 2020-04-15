Статистический прогноз: «Реал Эстели» — «Дирьянхен», ставка на матч в Никарагуа

В матче 17-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 16 апреля «Реал Эстели» примет «Дирьянхен». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч «Реал Эстели» — «Дирьянхен»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Реал Эстели» — «Дирьянхен» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча «Реал Эстели» — «Дирьянхен» (16.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

До конца регулярного чемпионата участникам осталось провести всего две игры. И у «Реал Эстели», и у «Дирьянхена» на данный момент по 31 очку. Соперники расположилась на втором и третьем местах соответственно, что добавляет противостоянию интриги.

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По итогам регулярного чемпионата в полуфинал напрямую попадают две лучшие команды. С 36 баллами «Манагуа» занимает первую строчку и едва ли её просто так отдаст. Выход остаётся один — занять вторую. Сейчас «Реал Эстели» находится выше лишь по личным показателям, а потому матч во многом станет ключевым.

Форма команд

Обе команды на финишной прямой немного забарахлили. «Реал Эстели» у себя дома потерял очки с нестабильным «Хувентусом» (0:0) и уступил на выезде встрепенувшемуся «Вальтер Ферретти» (0:1). Была ещё ничья с лидером «Манагуа» (1:1), но тут скорее исполины разошлись миром, нежели кто-то потерял очки.



«Дирьянхен» сенсационно потерпел разгромное поражение от всё того же нестабильного «Хувентуса Манагуа» (0:3) и недосчитался баллов в последнем матче против средненькой «Халапы» (0:0). Примечательно, что эти поединки пришлись для многократного чемпиона Никарагуа на гостевые встречи. В остальном же соперники более-менее в порядке и смотрятся на равных.

Личные встречи

В последнее время встречи команд — настоящие качели. С 2018 года соперники успели встретиться целых 15 раз. У каждого по пять побед, а остальные пять матчей завершились миром, и отдавать кому-то предпочтение непросто.



Однако принципиальность поединка вряд ли позволит кому-то действовать опрометчиво, поэтому можно даже подумать о лобовой ничьей за внушительный коэффициент 3.42.

Ставки на тоталы и голы

За 99 встреч между собой соперники успели набить друг другу 195 голов, что в среднем за матч составляет 1,97 мяча. Совсем немного. Скорее всего, чего-то подобного стоит ожидать и в предстоящем поединке: важность игры не позволит командам лезть на рожон. При таких раскладах есть смысл рассмотреть ТМ 2.5 мяча за вполне играбельный коэффициент 1.68.

Статистический прогноз: «Хувентус» — «Депортиво О», ставка на матч чемпионата Никарагуа Сразу две ставки на матч Никарагуа с коэффициентами выше двойки.

Примечательно, что лишь в трёх из последних 11 встреч забивали и те, и другие. А потому можно рискнуть и проверить ставку «обе забьют — нет» за рабочий коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч «Реал Эстели» — «Дирьянхен»

Набрав одинаковое количество очков после 16 туров, «Реал Эстели» и «Дирьянхен» занимают второе и третье места соответственно (хозяева находятся выше по дополнительным показателям). До конца регулярного чемпионата остаётся две игры, предстоящий матч будет для соперников ключевым. Принципиальность поединка вряд ли позволит кому-то действовать опрометчиво.

Ставка 1: ничья за коэффициент 3.42.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.68.



Ставка 3: «обе забьют — нет» за коэффициент 1.74.