Статистический прогноз: «Манагуа» — «Халапа», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 17-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 16 апреля «Манагуа» примет «Халапу». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Манагуа» — «Халапа»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Халапа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча «Манагуа» — «Халапа» (16.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

За 16 туров «Манагуа» набрал 36 очков и лидирует в Клаусуре чемпионата Никарагуа. До конца регулярного чемпионата осталось ещё две игры, а команда уже обеспечила себе прямой выход в полуфинал. Красота!

Статистический прогноз: «Реал Эстели» — «Дирьянхен», ставка на матч в Никарагуа Ставка с коэффициентом 3.42 на матч Клаусуры чемпионата Никарагуа.

«Халапа» успешно продолжает борьбу за выход в плей-офф. За два матча до конца клуб расположился на пятой строчке с 23 баллами. Однако оставшиеся игры необходимо провести предельно внимательно: у ближайших преследователей «Хувентуса» и «Чинандеги» 20 и 18 очков соответственно.

Форма команд

Лидер Клаусуры не проигрывает на протяжении десяти туров. При этом на удачную серию пришлись всего три ничьи. Правда, две из них получились с не самыми сильными «Реал Мадрисом» (0:0) и как раз-таки «Халапой» (1:1). Но в остальном «Манагуа» выглядит солидно и по праву занимает первую строчку.



«Халапа» находится на уровень ниже, но и у неё есть свои поводы для гордости. В последних пяти матчах команда сумела набрать восемь из 15 возможных баллов. Более того в предыдущем туре отобрала очки у многократного чемпиона страны «Дирьянхена» (0:0).

«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз: осечка внезапного лидера чемпионата Беларуси «Энергетики» набрали девять очков и делят первую строчку с «Торпедо»-БелАЗ.

Личные встречи

С 2013 года соперники успели встретиться всего 19 раз. Восемь матчей завершились победой «Манагуа», и лишь два остались за «Халапой». Остальные девять поединков соответственно не выявляли победителя.



За это время команды успели на двоих наколотить 48 голов, что в среднем за матч составляет 2,53 мяча. Результат пограничный, но стоит посмотреть на выступления «Манагуа» дома. За девять игр на родном стадионе клуб забил и пропустил 28 голов (3,11 мяча за матч), а потому вариант с ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.74 рассмотреть будет не лишним.

Ставки на голы и форы

Примечательно, что в последних четырёх очных противостояниях непременно забивали обе команды. А потому можно проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.82.

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Также стоит подумать над победой «Манагуа» с форой (-1) за коэффициент 1.71. В последних трёх домашних играх клуб побеждал, а эта ставка обязательно заходила.

Прогноз и ставки на матч «Манагуа» — «Халапа»

До конца регулярного чемпионата остаётся всего две игры, а команды уже одной ногой в плей-офф. Статистика личных встреч на стороне «Манагуа» и мы не видим поводов ей противиться. Без боя «Халапа» едва ли отступит, однако лидер Клаусуры выступает весьма солидно и выйдет явным фаворитом на игру.



Ставка 1: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.74.