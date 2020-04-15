Экспресс на чемпионат Беларуси 16 апреля: берём коэффициент 2.90 на матчи четверга

16 апреля «Энергетик-БГУ» сыграет с «Городеей»‎‎, а минское «Динамо» примет «Неман» в матчах пятого тура чемпионата Беларуси. Первая встреча начнётся в 17:30 мск, а вторая стартует в 19:30 мск. Букмекеры не сомневаются в победе «Энергетика» и минского «Динамо».

Анализ и прогноз матча «Энергетик-БГУ» — «Городея» (16.04.2020)

«Энергетик» после четырёх туров чемпионата Беларуси сенсационно делит первое место с «Торпедо»-БелАЗ, имея в активе девять очков при разнице голов 6:3. Букмекеры считают, что подопечные Владимира Белявского сумеют развить успех — на их победу дают скромный коэффициент 1.85.

«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз: осечка внезапного лидера чемпионата Беларуси «Энергетики» набрали девять очков и делят первую строчку с «Торпедо»-БелАЗ.

«Городея» — довольно крепкая команда, которая умудряется давать результат даже на фоне серьёзных финансовых проблем. Несмотря на уход основного спонсора перед стартом сезона, «сахарники» добыли шесть очков в четырёх турах и уверенно держатся в середине турнирной таблицы.

На прошлой неделе они задушили минское «Динамо» (1:0). «Городея» знает толк в грамотной игре вторым номером. Достаточно сказать, что за 360 минут было пропущено всего три мяча. Всё идёт к тому, что хозяева получат территориальное преимущество с первых минут.

С минским «Динамо» подопечные Олега Радушко действовали в три центральных защитника, ждём подобного хода и на этот раз. «Сахарники» — одна из самых низовых команд чемпионата Беларуси, а ставка «обе забьют» в четырёх поединках с их участием не сыграла ни разу.

Статистический прогноз: «Реал Эстели» — «Дирьянхен», ставка на матч в Никарагуа Ставка с коэффициентом 3.42 на матч Клаусуры чемпионата Никарагуа.

Во всех случаях дело ограничивалось одним-двумя голами. От этого и предлагаем отталкиваться. Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за 1.78 и «гол в первые 30 минут — нет» за 1.85.

Анализ и прогноз матча «Динамо Минск» — «Неман» (16.04.2020)

Две классические низовые команды. На двоих они провели в нынешнем розыгрыше чемпионата Беларуси восемь матчей, лишь один из которых получился верховым. Потому ожидать результативного футбола с обилием моментов в обе стороны несколько наивно.

Положение минчан выглядит печально. Три поражения в четырёх турах и 14-е место в турнирной таблице, ниже находятся только «Смолевичи» и «Белшина». Самое забавное, что подопечные Сергея Гуренко проиграли все три матча середнякам («Рух», «Минск» и «Городея»), зато выиграли у крепкого «Торпедо»-БелАЗ (2:0).

«Неман» пляшет от печки, использует низкий оборонительный блок, а в атаке полагается на забросы и фланги. В четырёх играх жёлто-зелёные забили три мяча (два из них на счету Гегама Кадимяна), а пропустили всего дважды. В гостях они точно не будут претендовать на инициативу и не станут раскрываться при ничейном счёте.

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Статистика очных встреч буквально кричит о том, что нужно брать низ. В 14 предыдущих поединках забивалось не более двух голов, а единственное исключение состоялось ещё в 2016 году. В общем, тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.63 выглядит надёжно.

Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 16 апреля с общим коэффициентом 2.90.

Выбор №1: в матче «Энергетик» — «Городея» забьют обе команды — нет за 1.78.

Выбор №2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо Минск» — «Неман» за 1.63.

Общий коэффициент = 2.90.