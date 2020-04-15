«Динамо Минск» — «Неман». Прогноз: гродненцы станут новой головной болью Гуренко

16 апреля в матче 5-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Мн» примет «Неман». Начало игры — в 19:30. Эксперты считают фаворитом минчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех гродненцев оценён букмекерами коэффициентом 6.00.
Букмекерские коэффициенты на матч «Динамо Мн» — «Неман»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют минчане, сыграет коэффициент 1.22. Гол команды из Гродно доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.
Анализ и прогноз матча «Динамо Мн» — «Неман» (16.04.2020)
Минское «Динамо» натурально провалило старт нынешнего сезона чемпионата Беларуси. После четырёх туров минчане находятся в зоне стыковых матчей, набрав всего три очка. Результат не из лучших.
Единственную победу бело-синие добыли на своём поле в поединке с крепким «Торпедо»-БелАЗ, который, к слову, сейчас возглавляет таблицу. Причём сделали это абсолютно по делу. С первых минут «динамики» осадили чужую половину и на перерыв ушли, ведя 2:0. Во втором тайме даже имели возможности довести счёт до разгромного, но подвела реализация.
А в предыдущем туре «Динамо Мн» уступило в Городее местному клубу. Единственный гол был забит с пенальти на 14-й минуте. Голкипер минчан Максим Плотников угадал направление удара, но достать мяч не сумел. Практически всё оставшееся время бело-синие пытались отыграться, но создать что-то по-настоящему острое у ворот «Городеи» так и не смогли.
«Неман» же в свой актив записал пять баллов после четырёх туров и привычно расположился в середине турнирной таблицы. Причём очки были добыты в матчах с крепкими соперниками. Тут и победа на своей земле над неуступчивым «Витебском» (2:0), и гостевая ничья с «Шахтёром» из Солигорска (0:0), который, между прочим, в прошлом сезоне замкнул тройку лидеров.
А вот в последнем туре гродненцы скатали трудовую ничью со скромной «Белшиной» (1:1). Жёлто-зелёные открыли счет незадолго до перерыва: со штрафного отличился Гегам Кадимян. Но надо отдать должное «шине», она смотрелась не хуже и во втором тайме сумела отквитаться.
Теперь «Неману» предстоит выезд в Минск к местному «Динамо». Однако история личных противостояний пестрит победами минчан. С 2014 года соперники успели встретиться 12 раз: девять побед пришлось на долю бело-синих, всего два раза сильнее оказывались «олени» и лишь однажды команды расходились миром.
Примечательно, что свои победы «Неман» одерживал как раз на выезде. Мы бы рискнули и проверили классический Х2 за прибыльный коэффициент 2.25. Минчане сейчас переживают не лучший период и часто теряют очки там, где не следовало бы. Жёлто-зелёные знают, как играть против фаворитов, и вполне могут доставить неприятности подопечным Сергея Гуренко.
Прогноз и ставки на матч «Динамо Мн» — «Неман»
Минчане провалили старт нынешнего сезона и сейчас выглядят неубедительно. Клуб из Гродно знает, как играть против фаворитов на их территории (матч с солигорским «Шахтёром» это показал), и вполне может зацепиться за очки в предстоящей игре. Примечательно также, что две единственные победы над минским «Динамо» «Неман» одержал на выезде.
Ставка: «Неман» не проиграет за коэффициент 2.25.
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