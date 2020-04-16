Ставки и прогнозы, на что ставить 16 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 16 апреля.

На что ставить в футболе 16 апреля

Любителям футбола приготовиться! Стартует пятый тур чемпионата Беларуси. В 16:00 начнут выяснять отношения «Энергетик-БГУ» и «Городея», а начиная с 19:00 минское «Динамо» постарается прервать серию неудач в матче с «Неманом».



Кроме того, два матча запланированы в первенстве дублирующих составов Беларуси. А ещё куча вариантов для ставок на киберфутбол.

Матчи по хоккею для ставок 16 апреля

Профессиональных поединков нет, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Запланирована пара матчей любительских команд в Беларуси. На этом всё.

На что ещё ставить 16 апреля

Полуфинальная серия продолжится в чемпионате Тайваня по баскетболу. Начиная с 12:00 «Пауян Архиленд» сыграет с «Юлонг Динос». Пока «Пауян» уступает в серии до трёх побед 0-1.

В Таджикистане сыграют матчи Кубка страны. В 16:00 начнётся матч ДИС и «Худжанда», а начиная с 17:30 «Куляб» примет «Зухро».



В теннисе играют турнир Pro Series в Беларуси. Кстати, там есть ряд профессиональных игроков. Довольно интересное событие для ставок. Можно сделать ставку на матчи любительских турниров по настольному теннису в России, Украине, Армении или Чехии.

В Чехии, которая раньше других ослабляет карантин, пройдут матчи Премьер-лиги по дартсу. Ну и по традиции предлагаем поставить на киберспорт. Выбор очень широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!