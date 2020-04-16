Где будет играть Кокорин? Ставки и прогнозы букмекеров

Александр Кокорин – один из самых лакомых кусочков на трансферном рынке России. Форвард здорово начал играть в аренде в «Сочи» — 3 гола в 4 матчах. Его контракт с «Зенитом» заканчивается летом. Букмекеры принимают ставки на новый клуб скандального нападающего. Разбираемся, где окажется Кокорин.

«Локомотив» — главный претендент на Кокорина

В конце марта в СМИ появилась информация о том, что Александр Кокорин уже договорился с «Локомотивом» о переходе летом, когда истечёт его контракт с «Зенитом». Называлась даже возможная зарплата футболиста в московском клубе – 3 млн евро за сезон. Планировалось, что форвард подпишет трёхлетний контракт.

Сейчас слухи поутихли, но, по оценке букмекеров, «Локомотив» — главный претендент на Кокорина. Поставить на его переезд в Москву можно с коэффициентом 2.00.

«Зенит» может оставить нападающего у себя. Но есть вариант и с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не раз заявлял, что Кокорин в «Зените» ему нужен. Но решение об отправке нападающего в аренду было принято выше. Контракт Кокорина с питерским клубом истекает летом. По условиям соглашения нападающий получает 18 тыс. рублей, да и этих денег, как признался футболист, он не видел.



Появлялась информация о том, что Александр Кокорин недоволен тем, как поступил с ним «Зенит» и не хочет возвращаться в клуб. Но сам нападающий её опроверг. Так или иначе, букмекеры считают вероятность того, что Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом», достаточно высокой. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.00.



Не будем забывать и о «Сочи». Здесь у Кокорина всё получается, проект, кажется, долгосрочный, команда поднялась из зоны вылета на 11-ю строчку. Букмекеры предлагают коэффициент 4.00 на то, что форвард решит подписать полноценный контракт с сочинским клубом. И кажется, что это неплохой вариант для Кокорина.

«Динамо», «Рубин», а может быть, «Спартак»?

Вполне вероятно, что Александр Кокорин продолжит свою карьеру в каком-нибудь другом клубе РПЛ. За 5.00 можно сделать ставку на «Динамо». СМИ сообщали о предметном интересе бело-голубых к 29-летнему футболисту. Большую часть карьеры нападающий провёл именно в «Динамо», поэтому в таком возвращении не будет ничего сверхъестественного.



Поставить на переход Кокорина в казанский «Рубин» можно за 7.00. Зимой слухи отправляли Кокорина в казанский клуб, где работает Леонид Слуцкий. Сам тренер и рад бы поработать с хорошо знакомым нападающим, но «Рубин» сейчас в подвешенном состоянии. Команда пока не обезопасила себя от вылета в ФНЛ.



Поставить на переход Кокорина в «Спартак» можно с коэффициентом 10.00. Команде Доменико Тедеско футболист однозначно бы не помешал, но представить Александра в красно-белой майке довольно трудно. Но если вы уверены, почему бы не рискнуть?



За 25.00 можно поставить на «Ахмат». Рамзан Кадыров ещё во время заключения Кокорина и Мамаева говорил, что готов подписать контракт с этими футболистами. В чеченском клубе перезапускает свою карьеру Денис Глушаков. Так почему бы и Кокорину не сделать так? Минус в этой ситуации такой же, как и в ситуации с «Рубином». «Ахмат» пока на последнем месте в РПЛ.

Переезд в Европу – хороший вариант. Но семья против

Журналисты сообщали, что Кокориным интересуются в Европе. За 10.00 можно сделать ставку на то, что нападающий переедет в «Валенсию» к Денису Черышеву или в «Вальядолид».



Чуть ниже, коэффициентом 15.00 аналитики оценивают вероятность перехода Кокорина в итальянские «Лацио» или «Дженоа», а также в «Марсель» и «Фейеноорд». В последних двух командах Александра будут рады видеть Андре Виллаш-Боаш и Дик Адвокат, с которыми форвард работал в «Зените».

По сообщениям СМИ, в вопросе отъезда в Европу главное препятствие – семья. Родные Кокорина хотят жить в Москве.

Так или иначе, сейчас в трансферную сагу вмешалась пандемия коронавируса. Кто из клубов сможет потянуть зарплатные ожидания форварда? Какими будут контракты? Когда вообще будут играть в футбол в России и Европе? Все это делает ставки на трансфер Александра Кокорина сродни игре в лотерею. Хотя и в ней можно вытянуть счастливый билет.

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