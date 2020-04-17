«Ислочь» — «Славия». Прогноз: Цвейба и Янсане обеспечат уставшим «славянам» проблемы

18 апреля в матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» примет «Славию». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ислочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Славия»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 18 апреля «Ислочь» — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Славия» (18.04.2020)

Соперники после четырёх туров находятся в верхней части турнирной таблицы, входя в группу преследователей двух лидеров чемпионата Беларуси — «Торпедо»-БелАЗ и «Энергетика». «Славия» набрала семь очков, а «Ислочь» — шесть. При этом обе команды в минувшем туре могли рассчитывать на большее.

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Минчане на чужом поле дали бой действующему чемпиону страны «Динамо-Брест» (1:3). Открыли счёт незадолго до перерыва, а вот дальше не повезло: пропустили в компенсированное к первому тайму время, затем не использовали несколько моментов и остались с пустыми руками из-за слабой обороны при стандартах.

На 77-й минуте Артём Милевский внёс мяч в ворота после скидки, а на 93-й минуте Павел Савицкий реализовал пенальти. Два гола «Ислочь» пропустила со стандартных положений, а пенальти пришёл после рядового прострела с фланга, после которого мяч угодил в руку защитнику Сергею Концевому.

«Славия» в понедельник так и не смогла дожать в родных стенах «Рух» (0:0). В первый час игра получилась равной, моменты возникали у ворот обеих команд (правда, было их совсем немного). А дальше гости остались в меньшинстве, «славяне» забрали мяч, но на победу за имевшиеся 30 минут всё же не наиграли.

Больше того — брестчане вдесятером имели достаточно реальных возможностей отличиться. Пару раз хозяев спас Михаил Барановский, ещё в одном случае мяч угодил в штангу. «Славия» выглядела тяжеловато, но это неудивительно: календарь в последние недели оказался крайне плотным, а победа над БАТЭ в первом матче полуфинала Кубка Беларуси (1:0) отняла много эмоций.

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Статистика очных встреч в целом говорит за «Ислочь»: три победы в четырёх последних поединках. А два предыдущих домашних матча минчане выиграли с разницей в один гол. Собственно, котировки букмекеров выглядят вполне логично. Команды близки по общему уровню, но на стороне «волков» свой стадион и преимущество в свежести.

«Славия» проведёт четвёртую встречу за 13 суток, в условиях короткой скамейки подобный график кажется тяжёлым. «Ислочь» вылетела из Кубка Беларуси ещё на стадии четвертьфинала, а потому готовилась к игре в привычном недельном цикле. Раз так, здесь будет логичнее отталкиваться от хозяев.

Мы бы выбирали между двух вариантов — лобовая победа хозяев за солидный коэффициент 2.29, а также комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69. Любители рисковать могут подумать о П1 с разницей строго в один мяч за мощные 3.85.

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Славия»

Команды близки по общему уровню, однако на стороне «Ислочи» своё поле и преимущество в свежести. «Славия» проведёт четвёртый матч за 13 суток, а уже вылетевшие из Кубка Беларуси минчане готовились к игре в недельном цикле. На таком фоне логичнее плясать от хозяев. Проверим П1 за 2.29.

Ставка: победа «Ислочи» за 2.29.

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