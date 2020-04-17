«Душанбе» — «Файзканд». Прогноз: берём коэффициент 2.55 в матче чемпионата Таджикистана

18 апреля в матче третьего тура чемпионата Таджикистана «Душанбе-83» примет «Файзканд». Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Файзканда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Душанбе-83» оценён букмекерами коэффициентом 2.71.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Душанбе-83» — «Файзканд»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 18 апреля «Душанбе-83» — «Файзканд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.65.

Анализ и прогноз матча «Душанбе-83» — «Файзканд» (18.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а к середине месяца успели сыграть два тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.

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Обе команды — новички Высшей лиги Таджикистана, в прошлом сезоне они выступали в первом дивизионе. Вот только дебют в элите получился абсолютно разным. Достаточно взглянуть на турнирную таблицу: «Файзканд» располагается на третьем месте, тогда как «Душанбе-83» находится на самом дне.

Отчасти хозяевам не повезло с календарём. В первом же туре выпало сражаться с «Истиклолом» — это что-то вроде «ПСЖ» во Франции или «Баварии» в Германии. Настоящий гегемон национального первенства, который уже давно не подпускает никого к титулу. Ничего хорошего из этого не вышло — действующий чемпион забил семь голов, а сам не пропустил ни разу.

Спустя неделю «горожане» уступили соседям из клуба «Локомотив-Памир» (0:1). Другой новичок элитного дивизиона больше контролировал мяч, однако в целом игра могла качнуться в обе стороны. Несмотря на один гол, моментов было достаточно, а единственный мяч в свои ворота забил защитник гостей.

У «Файзканда» дела идут гораздо лучше — четыре очка из шести возможных при высокой результативности. Для начала в гостях разошлись миром всё с тем же «Локомотивом-Памир» (2:2), а неделю спустя клуб из Хулбука одержал яркую победу над опытным «Регаром-Тадаз» (3:2). Игра получилась качельной: хозяева быстро забили, к 77-й минуте проигрывали 1:2, но смогли вырвать три очка.

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Словом, назвать «Файзканд» предсказуемым коллективом никак нельзя. Следует отметить, что у «Душанбе-83» очень молодой состав, который страдает от нехватки опыта. У «Файзканда» больше зрелых футболистов и несколько талантливых легионеров из Узбекистана, так что преимущество гостей в букмекерских котировках обосновано.

Букмекеры дают мощнейший коэффициент 2.55 на ставку «обе забьют — нет», хотя «Душанбе-83» до сих пор ни разу не отличился. Чемпионат Таджикистана не испытывает проблем с результативностью, но тут вполне вероятно исключение. «Горожане» уже потерпели два поражения и наверняка будут действовать осторожнее. Вариант попроще — ТМ 3 мяча за 1.86.

Прогноз и ставки на матч «Душанбе-83» — «Файзканд»

«Душанбе-83» — новичок элитного дивизиона, сезон он начал с двух поражений с общим счётом 0:8. Семь из этих голов забил действующий чемпион «Истиклол», так что ничего страшного ещё не случилось. После тяжёлого старта «горожане» наверняка постараются сыграть внимательнее в обороне, а потому ставка «обе забьют — нет» с мощным коэффициентом 2.55 кажется соблазнительной.

Ставка: обе забьют — нет за 2.55.

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