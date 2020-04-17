Ставки и прогнозы: на что ставить 17 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 17 апреля.

На что ставить в футболе 17 апреля

Пятый тур Высшей лиги Беларуси набирает обороты. На пятницу запланированы два матча: в 17:30 начнётся игра, в которой «Белшина» в Бобруйске попробует набрать первые очки в матче со «Смолевичами», а в 19:30 «Шахтёр» начнёт выяснять отношения со «Слуцком». В Беларуси стартует и первая лига. В пятницу в ней пройдёт один матч: гомельский «Локомотив» сыграет с «Химиком». Продолжается и первенство дублёров. А ещё куча вариантов для ставок на киберфутбол.

Матчи по хоккею для ставок 17 апреля

Профессиональных поединков нет, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Запланирована пара матчей любительских команд в Беларуси. На этом всё.

На что ещё ставить 17 апреля

Полуфинальная серия продолжится в чемпионате Тайваня по баскетболу. Начиная с 13:00 «Пауян Архиленд» сыграет с «Юлонг Динос». Во втором матче серии «Динос» вырвали драматичную победу и ведут 2-0 в серии до 3 викторий.



В теннисе играют турнир Pro Series в Беларуси. Кстати, там есть ряд профессиональных игроков. Довольно интересное событие для ставок. Можно сделать ставку на матчи любительских турниров по настольному теннису в России, Украине, Армении или Чехии.



Ну и по традиции предлагаем поставить на киберспорт. Выбор очень широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

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