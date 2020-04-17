«Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан». Прогноз: злые «металлурги» не станут тянуть с голами

Соперники набрали на двоих к третьему туру всего одно очко, хотя в прошлом сезоне вошли в топ-5.

18 апреля в матче третьего тура чемпионата Таджикистана «Регар-ТадАЗ» примет «Истаравшан». Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Регар-ТадАЗ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Истаравшана» оценён букмекерами коэффициентом 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 18 апреля «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.36, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан» (18.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а к середине месяца успели сыграть два тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.

«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Беларуси В Бобруйске состоится встреча худших клубов Высшей лиги Беларуси.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, хотя явно рассчитывали на большее. На двоих они набрали в двух турах чемпионата Таджикистана всего одно очко. Отсюда и печальное положение дел: «Регар-ТадАЗ» занимает седьмое место, а «Истаравшан» располагается на восьмой строчке.

В прошлом сезоне «металлурги» финишировали третьими, а «Истаравшан» замкнул пятёрку лучших. При этом всё решалось на тоненького, поскольку средний класс представлен в Высшей лиге Таджикистана более чем широко. Клуб из Турсунзаде опередил ближайшего соперника всего на три очка.

«Регар-ТадАЗ» начал сезон с выездной ничьей против «Куктоша» (0:0), что следует считать вполне нормальным результатом. Отсутствие голов не вытекало из логики игры, однако реализация оставляла желать лучшего. А вот поражение от новичка элитного дивизиона «Файзканда» (2:3) — это уже звоночек.

У «металлургов» имелось все необходимое как минимум для мирного исхода: они пропустили в дебюте, отыгрались перед самым перерывом, а на 77-й минуте вышли вперёд. И умудрились остаться с пустыми руками, получив два гола в оставшееся время. Оправдание для печального старта может быть только одно — оба поединка состоялись на чужом поле.

«Шахтёр С» — «Слуцк». Прогноз: проверяем коэффициент 3.12 в матче чемпионата Беларуси Пять из восьми очков в личных играх с «горняками» «Слуцк» набрал на выезде.

«Истаравшан» потерпел два поражения, хотя в обоих случаях мог рассчитывать на большее. В первом туре уступил «Хатлону» (1:2): более получаса играл в большинстве, но так и не смог забить, а на 94-й минуте пропустил с пенальти. Спустя неделю «тигры» схватили 0:3 от «Куктоша», хотя счёт не говорит ровным счётом ни о чём.

Дело в том, что хозяева остались в меньшинстве уже на 17-й минуте, после чего больше часа сдерживали атаки противника. Недотерпели совсем немного: первый гол получили на 79-й минуте, второй — на 83-й, а третий — уже в компенсированное время, когда терять было абсолютно нечего.

Букмекеры считают хозяев явным фаворитом из-за фактора своего поля. Дело в том, что «металлурги» никогда не проигрывали «Истаравшану» в родных стенах: четыре победы и две ничьи в шести встречах. В пяти случаях из шести «Регар-ТадАЗ» забивал как минимум два гола, а трижды и вовсе достигал планки в пять мячей.

Хозяева после обидного поражения в минувшем туре наверняка с первых же минут обложат штрафную площадь соперника, при таких исходных данных первый гол вряд ли заставит себя ждать. «Гол в первые 22 минуты» за 1.90 смотрится нормально, альтернативный вариант — ИТБ 1 гола «Регар-ТадАЗ» в первом тайме за 1.94.

Прогноз и ставки на матч «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан»

Обе команды провалили старт сезона. Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев: четыре победы и две ничьих в шести домашних матчах, в пяти из которых они забивали как минимум дважды. Обозлённый «Регар-ТадАЗ» наверняка агрессивно проведёт дебют и забьёт до перерыва хотя бы один мяч.

Ставка: ИТБ 1 гола «Регар-ТадАЗ» в первом тайме за 1.94.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!