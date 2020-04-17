«Рух» — «Минск». Прогноз: дебютант Высшей лиги Беларуси позволит зайти коэффициенту 2.55

18 апреля «Рух» примет «Минск» в матче пятого тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу брестчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех минского клуба оценён букмекерами коэффициентом 2.93.

Букмекерские коэффициенты на матч «Рух» — «Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча «Рух» — «Минск» (18.04.2020)

Брестский «Рух» только дебютировал в Высшей лиги Беларуси, а календарь ему уже приготовил настоящее испытание на прочность. И пока молодой клуб выступает вполне достойно. За четыре матча было набрано четыре очка.

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В первом же туре брестчанам выпало сражаться на выезде с минским «Динамо» (1:0). Затем последовали встречи с «Энергетик-БГУ» (0:1) и БАТЭ (0:1). А в предыдущем поединке новичок белорусского чемпионата навещал мозырьскую «Славию» (0:0), уже успевшую собрать несколько скальпов.



Стоит заметить, что «Рух» очень грамотно оборонялся против таких крепких соперников. Более того, спереди брестчане смотрелись ничуть не хуже. А с «энергетиками» и борисовчанами определённо наиграли на очки, но до забитого гола не хватало совсем чуть-чуть.



«Минск» на старте сезона выступил неоднозначно. В первых двух турах «горожане» обыграли «Белшину» (3:1) и минское «Динамо» (3:2). Однако затем последовали два поражения всухую: от «Энергетик-БГУ» (0:2) и БАТЭ (0:3).

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При этом в матче с «энергетиками», уступая 0:1, минчане даже остались во втором тайме в большинстве. Но в концовке пропустили контратаку и фактически лишились права на последний штурм. Клубу из Борисова «Минск» уступил абсолютно по делу: два гола пришли с правого фланга, а третий с углового после ошибки вратаря.



Теперь «горожанам» предстоит выезд в Брест к «Руху». До этого соперники не встречались, и наверняка им потребуется время, чтобы приглядеться друг к другу. А потому можно рискнуть и проверить ставку «гол в первом тайме — нет» за коэффициент 2.55.



У «Руха» очень грамотная оборона: даже голы от «энергетиков» и БАТЭ он пропустил не с игры, а после угловых. А минчане не могут забить на протяжении двух матчей. Мы бы не стали ожидать от предстоящего поединка особенной результативности и проверили ТМ 2 мяча за ровный коэффициент 2.00.

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Прогноз и ставки на матч «Рух» — «Минск»

Несмотря на поражения, «Рух» достойно провёл старт чемпионата Беларуси. Теперь ему предстоит домашняя встреча с «Минском», который стартовал неоднозначно. До этого соперники не встречались, наверняка им понадобится время присмотреться друг к другу. Мы бы не стали также ожидать особенной результативности: брестчане имеют очень сбалансированную оборону, а минчане в последних двух играх не забивали.



Ставка 1: «гол в первой тайме — нет» за коэффициент 2.55.



Ставка 2: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 2.00.