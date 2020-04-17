«Витебск» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский и Кисляк покажут, кто в доме хозяин

18 апреля «Витебск» примет «Динамо-Брест» в матче пятого тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом брестчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех команды из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 5.95.

Букмекерские коэффициенты на матч «Витебск» — «Динамо-Брест»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча «Витебск» — «Динамо-Брест» (18.04.2020)

«Витебск» достаточно неплохо начал новый сезон. За четыре игры набрано семь баллов. И сейчас команда заслуженно располагается в верхней части турнирной таблицы, находясь в группе преследователей.



Единственное поражение пришлось на тяжелейшую игру в Гродно с местным «Неманом» (0:2), да и там шансы имелись. А в остальном «северяне» исправно набирали очки. Победы были одержаны над провалившей старт «Городеей» (1:0) и скромными «Смолевичами» (1:0).



А в предыдущем туре «Витебск» скатал трудовую ничью с крепким «Слуцком» (1:1). «Северяне» ушли на перерыв с минимальным преимуществом. Однако в середине второго тайма на стандарте недоглядели за защитником бело-синих, за что и поплатились.



Брестское «Динамо» на старте набрало те же семь очков, но могло выступить лучше. Дебютный тур нынешнего розыгрыша пришёлся на домашнюю ничью со «Смолевичами» (1:1). Затем брестчане на выезде обыграли «Слуцк» (1:0) бла.



Далее последовало досадное поражение от мозырьской «Славии» (1:2). Действующий чемпион страны играл первым номером весь матч, однако допускал контратаки, которые впоследствии стали голами. Всё, на что хватило «южан» в концовке встречи, — отквитать один мяч (и тот автогол защитника).



А вот в последнем туре у себя дома сине-белые разобрались со стойкой «Ислочью» (3:1). При этом хозяева даже пропустили первыми, но успели сравнять счёт под самый перерыв. А победу им принесли Артём Милевский, который на 77-й минуте внёс мяч в ворота после скидки, и реализовавший на 93-й минуте пенальти Павел Совицкий.



Теперь «Динамо» предстоит поездка в Витебск к местному клубу. История встреч пестрит победами брестчан: семь против двух за десять поединков. Да и сейчас «южане» выглядят предпочтительнее, а потому можно подумать над их лобовой победой за коэффициент 1.78. Примечательно, что последние две домашние игры с «брестами» «северяне» проиграли.

Также стоит подумать над ставкой «Витебск» не забьёт за коэффициент 1.99. Команда сейчас имеет некоторые проблемы с реализацией. За четыре игры было забито всего три мяча: при этом один из них автогол соперника, а другой — после удара со штрафного.

Прогноз и ставки на матч «Витебск» — «Динамо-Брест»

Обе команды вполне неплохо начали новый сезон, однако «Витебску», по большей части, везло. Клуб оформил всего три мяча: при этом один из них автогол соперника, а другой — прямой удар со штрафного. Брестское «Динамо» выглядит предпочтительнее, поэтому в предстоящем поединке есть смысл ставить на него.



Ставка 1: «Динамо-Брест» победит за коэффициент 1.78.



Ставка 2: «Витебск» не забьёт за коэффициент 1.99.