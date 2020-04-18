Ставки и прогнозы: на что ставить 18 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 18 апреля.

На что ставить в футболе 18 апреля

Для любителей футбола и ставок суббота станет просто пиршеством на фоне последних, скудных на события дней. Пятый тур чемпионата Беларуси завершится четырьмя матчами. «Ислочь» постарается прервать серию неудач в домашнем матче со «Славией». «Рух» сыграет с «Минском», «Витебск» на своем поле сыграет с чемпионом – «Динамо-Брест». Кстати, эта игра состоится именно в Витебске, власти разрешили командам играть, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в городе. В завершающем матче БАТЭ померится силой с «Торпедо-БЕЛАЗ». Торпедовцы едут в Борисов в статусе лидера, а хозяева постараются показать, что разгром «Минска» на прошлой неделе был началом возрождения команды. Следить за матчами очень удобно – игры идут с 14:00 мск с интервалом в 2 часа.

Кроме того, в Беларуси состоятся 6 матчей Первой лиги, этот турнир стартовал вчера. Два матча запланированы в чемпионате Таджикистана: «Душанбе 83» примет «Фаизканд», а «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан». Еще 4 матча запланированы в Премьер-лиге Тайваня, а любителям никарагуанского футбола можно будет поставить сразу на 5 матчей чемпионата этой страны. Начало – в 23:55 мск.

Матчи по хоккею для ставок 18 апреля

Профессиональных поединков нет, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Запланирована пара матчей любительских команд в Беларуси. На этом всё.

На что ещё ставить 18 апреля

Полуфинальная серия продолжится в чемпионате Тайваня по баскетболу. Начиная с 13:00 «Пауян Архиленд» сыграет с «Юлонг Динос». Во втором матче серии «Динос» вырвали драматичную победу и ведут 2-0 в серии до 3 викторий.



В теннисе играют турнир Pro Series в Беларуси. Кстати, там есть ряд профессиональных игроков. Довольно интересное событие для ставок. Можно сделать ставку на матчи любительских турниров по настольному теннису в России, Украине, Армении или Чехии.



Ну и по традиции предлагаем поставить на киберспорт. Выбор очень широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

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