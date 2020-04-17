БАТЭ — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: Драгун и Нехайчик снова разозлят фанатов борисовчан

БАТЭ выиграл две последние игры, но говорить о возвращении гегемона пока не приходится.

БАТЭ примет «Торпедо»-БелАЗ в матче пятого тура чемпионата Беларуси 18 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают явным фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех команды из Жодино оценён букмекерами коэффициентом 7.80.

Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Торпедо»-БелАЗ

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги БАТЭ — «Торпедо»-БелАЗ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Торпедо»-БелАЗ (18.04.2020)

БАТЭ, откровенно говоря, провалил старт нынешнего сезона. За четыре игры жёлто-синие набрали шесть очков и расположились в середине турнирной таблицы. Казалось бы, не все так уж плохо, однако стоит рассмотреть игры клуба более детально.

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В дебютном туре борисовчане уступили «Энергетику» (1:3), а в следующем — мозырьской «Славии» (1:2). Конечно, надо отдать должное соперникам, они выступили очень достойно. Но примечательна здесь неубедительная игра «пчёл» в защите. После своих атак футболисты БАТЭ не спешили садиться в оборону, за что справедливо были наказаны.



В предыдущих двух матчах Высшей лиги жёлто-синие победили. Однако «Рух» (1:0) смотрелся ничуть не хуже многократного чемпиона Беларуси и при определённой доле везения вовсе мог зацепиться за очки. А вот в последнем туре борисовчане совершенно по делу обыграли «Минск» (3:0).



«Торпедо»-БелАЗ за четыре игры успело набрать девять баллов и сейчас заслуженно лидирует в турнирной таблице. Единственное поражение пришлось на выезд в Минск к местному «Динамо» (0:2). Тогда минчане смотрелись куда острее жодинцев и справедливо забрали три очка.

«Рух» — «Минск». Прогноз: дебютант Высшей лиги Беларуси позволит зайти коэффициенту 2.55 За четыре игры брестчане пропустили лишь два гола. Оба — после угловых.

В остальном к «автозаводцам» вопрос нет. Фортуна оказалась на их стороне в Солигорске в матче против «Шахтёра» (1:0). На своём поле прижал скромную «Белшину» (1:0). А в предыдущем туре спустили с небес на землю резво стартовавший «Энергетик-БГУ» (2:0).



Теперь подопечных Юрия Пунтуса ждёт поездка в Борисов к бывшему гегемону белорусского футбола. Соотношение побед в личных встречах в подавляющем большинстве на стороне БАТЭ (8:1), но и ничьи соперники катали тоже частенько (шесть раз).



В предыдущих двух турах борисовчане победили, однако говорить о каком-то возвращении пока едва ли приходится. Достаточно вспомнить недавнее поражение в первой игре полуфинала Кубка Беларуси в Мозыре (0:1), где качество футбола вновь оставляло желать лучшего.

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«Торпедо» на старте сезона выглядит весьма почтительно и в предстоящем поединке имеет шансы зацепиться за очки. Мы бы проверили классический Х2 за уверенный коэффициент 2.88. Пожалуй, шансы гостей хотя бы на ничью никак не меньше 35%.

Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Торпедо»

В предыдущих двух матчах БАТЭ победил, но говорить о взлёте пока не приходится. Жодинское «Торпедо» заслуженно лидирует в чемпионате Беларуси после четырёх туров и в матче с жёлто-синими выступит на равных. На наш взгляд подопечные Юрия Пунтуса вполне могут зацепиться за очки.



Ставка: «Торпедо»-БелАЗ не проиграет за коэффициент 2.88.