Статистический прогноз: «Дирьянхен» — «Реал Мадрис», ставка на матч в Никарагуа

В матче 18-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 19 апреля «Дирьянхен» примет «Реал Мадрис». Начало игры — в 00:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Дирьянхен» — «Реал Мадрис»

Букмекеры уверены, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Дирьянхен» — «Реал Мадрис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча «Дирьянхен» — «Реал Мадрис» (19.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В регулярном чемпионате Клаусуры Никарагуа участникам осталось сыграть последний тур. «Дирьянхен» набрал по 32 очка с «Реалом Эстели», но находится на третьей строчке из-за личных показателей. А потому для прямого выхода в полуфинал команде остается только выигрывать свой матч и надеяться на осечку конкурента.

Статистический прогноз: «Халапа» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа Берём коэффициент 2.62 на матч последнего тура регулярного чемпионата Никарагуа.

«Реал Мадрис» имел все шансы зацепиться за зону плей-офф, но забарахлил на финишной прямой. Сейчас клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав за 17 туров 17 баллов.



Расклад неприятный. Чтобы забраться в зону плей-офф, необходимо надеяться на осечки других претендентов и в последнем матче забить десять мячей, что, откровенно говоря, практически невозможно. А потому предстоящий матч для «Реал Мадриса» едва ли станет принципиальным.

Форма команд

Как уже было сказано, «Реал Мадрис» забарахлил на финишной прямой. В последних шести матчах команда набрала семь очков. Две победы пришлись на скромную «Чинандегу» (2:0) и аутсайдера «Депортиво Окоталь» (2:0), а вот ничья была добыта в матче с лидером «Манагуа» (0:0). Но в остальном — сплошные поражения.



«Дирьянхен» за то же время проиграл всего однажды: нестабильному «Хувентусу» (0:3). Однако была еще совершенно ненужная ничья с «Халапой» (0:0). В целом же клуб выглядит неплохо и на предстоящую игру выйдет фаворитом.

Личные встречи

С 2005 года соперники успели встретиться 62 раза. 35 побед одержал «Дирьянхен», и всего 12 пришлось на долю «Реала Мадрис». Остальные 15 матчей сильнейшего не выявляли. За 62 матча друг с другом соперники успели наколотить 154 гола, что в среднем за игру составляет 2,48 мяча.

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Ставки на тоталы и голы

Примечательно, что пять из последних шести очных встреч получались низовыми. А потому мы бы не стали ожидать высокой результативности от команд и в предстоящем поединке и проверили тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.06.

Также можно подумать над ставкой «Реал Мадрис» не забьет за коэффициент 1.85. В тех же пяти из последних шести матчах забивал только «Дирьянхен».

Прогноз и ставки на матч «Дирьянхен» — «Реал Мадрис»

Для «Дирьянхена» последний матч регулярного чемпионата Клаусуры Никарагуа станет ключевым (для прямого выхода в полуфинал ему остается только выигрывать свой матч и надеяться на осечку конкурента). А потому клуб, наверняка, будет играть на победу. Благо, статистика личных встреч на его стороне.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.06.



Ставка 2: «Реал Мадрис» не забьет за коэффициент 1.85.