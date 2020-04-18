Статистический прогноз: «Манагуа» — «Вальтер Ферретти», ставка на матч в Никарагуа

В матче 18-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 19 апреля «Манагуа» примет «Вальтер Ферретти. Начало игры — в 00:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч «Манагуа» — «Вальтер Ферретти»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Вальтер Ферретти» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча «Манагуа» — «Вальтер Ферретти» (19.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Манагуа» — лидер Клаусуры чемпионата Никарагуа. Набрав 39 очков в 17 турах, команда обеспечила себе прямое попадание в полуфинал. Отрыв от «Реал Эстели» — ближайшего преследователя — составляет семь пунктов, а потому за свое место команда может смело не волноваться.

Статистический прогноз: «Халапа» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа Берём коэффициент 2.62 на матч последнего тура регулярного чемпионата Никарагуа.

«Вальтер Ферретти» же набрал 30 очков и пребывает на четвертой строчке. Участие в четвертьфинале клубу гарантированно, однако при определённом стечении обстоятельств он даже может рассчитывать на прямое попадание в полуфинал. У претендентов на второе место «Реал Эстели» и «Дирьянхена» по 32 балла.

Форма команд

«Манагуа», как и полагается лидеру, имеет солидную беспроигрышную серию (11 матчей). При этом команда скатала лишь три ничьи, а последние три поединка выиграла с общим счётом 9:2. Хотя надо сказать, что оппонентами были далеко не крепкие орешки, а именно — два аутсайдера и один середняк.



«Вальтер Ферретти» не проигрывает четыре тура кряду. Более того, во всех без исключения случаях он выходил победителем, хотя среди его противников был даже мощный «Реал Эстели» (1:0). Клуб сейчас на подъеме и пребывает в отличной форме.

Личные встречи

С 2008 года команды успели встретиться 58 раз. И тут перевес на сторону «Вальтер Ферретти»: он имеет 29 побед в своём активе против 17 у «Манагуа». Остальные 12 встреч завершились ничьей.

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Примечательно, что 16 из 29 побед над своим оппонентом «Вальтер Ферретти» одержал на выезде. На наш взгляд, стоит подумать над П2 за весомый коэффициент 3.68. Для «Манагуа» предстоящий поединок не будет решать ровным счётом ничего, а вот для «Вальтер Ферретти» это небольшой шанс попасть сразу в полуфинал.

Ставки на тоталы и голы

За 58 очных противостояний соперники наколотили 160 голов в обе стороны, что в среднем за игру составляет 2,76 мяча. В чемпионате команды тоже не стесняются катать верховые матчи.



За 17 туров «Вальтер Ферретти» забил и пропустил 48 раз (в среднем за игру 2,82), а «Манагуа» — 47 (в среднем за игру 2,76). На таком фоне неплохо смотрится классический ТБ 2.5 мяча. Тем более что букмекеры дают на него вполне играбельный коэффициент 1.76.

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Прогноз и ставки на матч «Манагуа» — «Вальтер Ферретти»

Для «Манагуа» предстоящий поединок не будет решать ровным счётом ничего, команда уже обеспечила себе прямой выход в полуфинал. А вот для «Вальтер Ферретти» это небольшой шанс попасть сразу в одну вторую финала. Согласно статистике личных встреч, матчи между часто получаются насыщенными и результативными. Стоит ожидать того же и от предстоящей встречи.



Ставка 1: «Вальтер Ферретти» победит за коэффициент 3.68.



Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.76.