«Истиклол» — «Хатлон». Прогноз: Свежов и Левченко сбросят конкурента с хвоста

В матче третьего тура чемпионата Таджикистана «Истиклол» примет «Хатлон» 19 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истиклола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех «Хатлона» оценён букмекерами коэффициентом 16.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Истиклол» — «Хатлон»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 19 апреля «Истиклол» — «Хатлон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз матча «Истиклол» — «Хатлон» (19.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

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В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а к середине месяца успели сыграть два тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.



Матч «Истиклола» и «Хатлона» будет центральным во всём третьем туре чемпионата Таджикистана. Причина максимально банальна — именно эти клубы на данный момент возглавляют турнирную таблицу. Они набрали шесть очков из шести возможных, тогда как все остальные не смогли избежать осечек.



В случае с коллективом из Душанбе вряд ли кто-то всерьёз ожидал чего-то иного. Подопечные Виталия Левченко уже давно доминируют на внутренней арене, из года в год штампуя чемпионства. В минувшем сезоне, например, они опередили ближайшего преследователя на 15 очков за 21 тур.

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«Истиклол» успел выиграть Суперкубок Таджикистана (волевая победа 2:1 над «Худжандом») и одержать две уверенные победы в национальном первенстве. В первом туре не поздоровилось



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Во втором туре фавориту пришлось повозиться в родных стенах с крепким ЦСКА-Памир. Напряжённый календарь и грамотная оборона соперника сказались, однако «львы» владели большим территориальным преимуществом и победили по праву. Хватило двух голов, по одному в каждом тайме (2:0).



А вот «Хатлон» год назад занял предпоследнее место в чемпионате Таджикистана, от него мощного старта не ждали. Повержены оказались «Истаравшан» (2:1) и «Худжанд» (3:2): в первом случае всё решил пенальти на 94-й минуте, а во втором «орлы» провалили дебют, получили 0:2 к 35-й минуте и уже не сумели спастись.

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Букмекеры игнорируют таблицу и не видят никакой интриги, лобовая победа хозяев идёт за смешной коэффициент 1.09. Это вполне логично, разница в уровне составов гигантская. Статистика очных встреч тоже не оставляет вариантов: клуб из Душанбе одержал 11 побед на своём поле из 12 возможных. Выбирать практически не из чего.



В предыдущих турах «Истиклол» не откладывал дело в долгий ящик и открывал счёт к исходу получаса. От этого и будем отталкиваться. П1 с форой (-1) в первом тайме идёт за коэффициент 1.73, вариант посмелее — ИТБ 1.5 гола «Истиклола» в первом тайме за 2.09. На своём поле «львы» часто одерживают крупные победы, так что гостей ждёт натуральное испытание.

Прогноз и ставки на матч «Истиклол» — «Хатлон»

Встреча лидеров чемпионата Таджикистана, однако букмекеры не видят в ней никакой интриги. Это вполне логично: состав у «Истиклола» гораздо мощнее, а в 12 домашних матчах действующий чемпион добыл 11 побед при одной ничьей. Скорее всего, фаворит быстро получит преимущество и уверенно доведёт дело до успеха.



Ставка: победа «Истиклола» в первом тайме с форой (-1) за 1.73.



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