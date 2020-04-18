Статистический прогноз: «Чинандега» — «Депортиво», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 18 тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 19 апреля «Чинандега» примет «Депортиво Окоталь». Начало игры — в 00:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.82.

Букмекерские коэффициенты на матч «Чинандега» — «Депортиво О»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Чинандега» — «Депортиво О» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча «Чинандега» — «Депортиво О» (19.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.

Статистический прогноз: «Халапа» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа Берём коэффициент 2.62 на матч последнего тура регулярного чемпионата Никарагуа.

Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Чинандега» в шаге от зоны плей-офф. За 17 туров команда набрала 18 очков и расположилась на седьмой строчке, а у замыкающего топ-6 «Хувентуса» всего на два пункта больше. «Чинандеге» остаётся только выигрывать свой матч и надеяться на осечку конкурента.



Для «Депортиво Окоталь» последний матч регулярного чемпионата Клаусуры Никарагуа не решает, собственно, ничего. Клуб за то же время успел набрать лишь 13 очков и справедливо пребывает предпоследним в таблице.

Форма команд

«Чинандега» не может набрать очки уже три матча кряду. Хотя стоит отметить, что соперники у неё были не из робкого десятка. Тут и многократный чемпион страны «Дирьянхен» (0:3), и победитель Апертуры «Реал Эстели» (1:3), и бойкий «Реал Мадрис» (0:2).

Статистический прогноз: «Дирьянхен» — «Реал Мадрис», ставка на матч в Никарагуа Две ставки на ключевой матч многократного чемпиона Никарагуа

«Депортиво О» же в последних трёх турах набрал целых три очка. Победа пришлась на предыдущий гостевой матч с нестабильным «Хувентусом» (1:0). До этого были два поражения: от лидера «Манагуа» (1:2) и разогнавшегося «Вальтер Ферретти» (0:1).

Личные встречи

С 2009 соперники успели встретиться 31 раз. И тут солидный перевес на стороне «Депортиво Окоталь»: на его счету 12 побед против всего трех у «Чинандеги». И ещё 16 матчей завершились вничью.



Примечательно, что в гостях «Депортиво» имеет лишь три победы, а вничью команды играли девять раз. «Чинандега» выйдет крайне мотивированной и сделает всё возможное, чтобы постараться зацепиться за очки. На таком фоне интересно выглядит 1Х за коэффициент 1.89.

Ставка на тоталы и голы

За 31 встречу соперники назабивали друг другу 73 гола, что в среднем за матч составляет 2,35 мяча. Да и в чемпионате команды не отличаются особенной результативностью: за 17 туров Клаусуры на двоих они всего 27 раз тревожили сетки ворот своих оппонентов.

Статистический прогноз: «Манагуа» — «Вальтер Ферретти», ставка на матч в Никарагуа Ставка с коэффициентом 3.68 на матч лидера Клаусуры чемпионата Никарагуа.

На наш взгляд, коэффициент 2.26 на классическую ставку тотал меньше 2.5 мяча выглядит несколько Завышенным. В предстоящем матче её и стоит проверить.

Прогноз и ставки на матч «Чинандега» — «Депортиво О»

«Чинандега» ещё имеет крохотные шансы зацепиться за плей-офф и выйдет на предстоящий поединок мотивированной. Благо что на своем поле против «Депортиво Окоталя» она играет куда лучше, чем на выезде. Однако ждать от команд особой результативности не стоит: в пяти из последних семи встреч больше одного мяча не забивалось.



Ставка 1: «Чинандега» не проиграет за коэффициент 1.89.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.26.