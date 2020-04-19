Ставки и прогнозы на 19 апреля: на какие матчи ставить, расписание игр в футболе

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 19 апреля.
На что ставить в футболе 19 апреля
В субботу выбор был огромный. В воскресенье вариантов чуть меньше, но на фоне последнего времени день кажется вполне неплохим. Пятый тур чемпионата Беларуси накануне завершился четырьмя матчами, а в Никарагуа минувшей ночью доиграли регулярный чемпионат Клаусуры.
Переключаемся на Центральную Азию! Во-первых, двумя матчами продолжится третий тур чемпионата Таджикистана, в 17:00 стартуют игры ЦСКА-Памир — «Локомотив-Памир», а также «Истиклол» — «Хатлон». Поединок между «Куктошем» и «Худжандом» перенесён на 22 апреля.
Также вернулся чемпионат Туркмении, там в воскресенье пройдёт одна игра. Старт запланирован 15:00 мск, «Алтын Асыр» сразится «Копетдаш Ашхабад». В 13:00 мск начнётся встреча молодёжного первенства Туркмении между «Ахалом» и «Сагадамом».
Но и это ещё не всё. Четыре матча пройдут в чемпионате Тайваня, стартовый свисток во всех случаях раздастся в 11:00 мск. «Хан Юэнь» сыграет с «Тайчжун Футуро», «Тайнань Сити» — с «Тайпауэром», «Тайбэй Татунг» — с «Тайчен Лайонс», а «Хасус ТСУ» — с «Мин Чуанем». Остальные чемпионаты взяли паузу, но в такой ситуации всегда остаётся киберфутбол.
Матчи по хоккею для ставок 19 апреля
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 19 апреля
Вариантов практически нет. В баскетболе и волейболе профессиональных матчей тоже не будет. Зато продолжится шахматный супертурнир, организованный Магнусом
Карлсеном. Ян Непомнящий сыграет с Фабианом Каруаной, а Аниш Гири померяется силами с Максимом Вашье-Лагравом.
Ну и заключительный путь, который в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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