Как ставить вилки в букмекерских конторах: поиск вручную и как посчитать суммы ставок

Раскрываем секрет, как самому найти вилки в букмекерских конторах. Однако этого ещё недостаточно, чтобы гарантировать прибыль.

Найти вилку на ставках вручную — это только полдела. Для заработка нужно правильно рассчитать суммы ставок на каждый исход и успеть их поставить с выбранными коэффициентами. В этой статье мы разберём букмекерские вилки, как их искать и как распределить игровой банк, чтобы получить прибыль.



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Что такое вилки в букмекерских конторах

Вилка — это возможность поставить на один рынок с гарантированной прибылью.



Плечи вилки — выборы, составляющие вилку.



Формула расчёта букмекерской вилки:



P = 1 / K1 + 1 / K2 + … + 1 / Kn, где Sp — вероятность в десятичной дроби, K1, K2, Kn — коэффициенты на выборы одного рынка, n – количество выборов на этом рынке.



Если Sp 1, это вилка.



Чтобы играть на вилках нужно ставить в разных букмекерских конторах или дождаться подходящего изменения коэффициентов в одной букмекерской конторе.



О принципе работы букмекерских контор читайте здесь:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Поиск вилок в букмекерских конторах

Ищите матчи, где на противоположные исходы дают противоположные коэффициенты. Обычно это встречи вторых-третьей лиг стран из Восточной Европы, а также второстепенные по значимости чемпионаты в Азии, Африке и Южной Америке.



Вам нужно иметь деньги в различных конторах, чтобы оперативно сделать ставку сразу после нахождения вилки.



Представим линию на матч «Волга» — «Камаз»:



Букмекер «А» предлагает поставить на тотал голов больше 3.5 за коэффициент 3.20, а букмекер «Б» даёт 1.57 на тотал меньше 3.5.



Проверяем линию: 1 / 3.20 + 1 / 1.57 = 0.949443, это вилка.



Но как правильно ставить вилки в букмекерских конторах?



Определяйте суммы ставок на противоположные исходы по формуле:



S = B / К / P, где S — размер ставки на один из исходов, К — коэффициент на данный выбор, P — вероятность в десятичной дроби, B — сумма банка на всю вилку.



Вычисляем суммы ставок при выделенном банке в 50 000 рублей:

Тотал голов больше 3.5 = 50 000 / 3.20 / 0.949443 = 16 457 рублей.

Тотал голов меньше 3.5 = 50 000 / 1.57 / 0.949443 = 33 543 рублей.

При любом исходе чистая прибыль составит 2662 рубля:

Четыре гола или более принесут 52 662 рубля: 16 457 х 3.20.

При двух мячах или менее вы получите 52 662 рублей: 33 543 х 1.57.

Вы будете в плюсе на 5.324%: 2662 х 100 / 50 000. Обычно вилки с доходностью выше 5% найти практически невозможно.

Риски при игре на вилках

Если вы ставите на событие у разных букмекеров, есть риск, что другая БК откажется принимать ставку или ограничит сумму, сделав невозможным верное распределение банка. Не стоит исключать снижение коэффициента на нужный исход.



Большинство контор оставляют за собой право не выплачивать выигрыш в случае ошибочного коэффициента. Нелегальные БК под таким предлогом порой мешают играть плюсовым клиентам. Некоторые легальные БК могут подобным образом бороться с вилочниками. Тогда по ставке вам сделают возврат.



О плюсах и минусах вилок в ставках на спорт читайте здесь:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Как делать вилки на ставках в лайве

Вилки в лайве — это стратегия ставок на спорт в режиме реального времени. Вам нужна не ошибка в линии, а верный выбор на начало матча.



Например, в матче «Спартак» — ЦСКА до начала встречи вы поставили на тотал голов меньше 2.5 за 2.05. Если в течение 10-15 минут счёт не открыт, то коэффициент на тотал голов больше 2.5 стал выше 2.00. Поставив на противоположный исход такую же сумму, вы получите прибыль при любом исходе.



Также эту стратегию в ставках на называют страховкой в лайве.

Почему букмекерские конторы не любят вилочников

На вилках букмекер уходит в минус. В 2000-х годах люди на этом наживались, но со временем лавочку прикрыли. Конторы усовершенствовали систему и научились определять профессиональных игроков.



Играть на вилках или нет решать вам. Для начала изучите этот процесс самостоятельно, поставив небольшие суммы 50-100 раз. В случае успеха увеличивайте размеры ставок.



Играйте только в легальных букмекерских конторах и внимательно считайте сумму ставки на каждое плечо вилки.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!