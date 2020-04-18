Championat.com Liga Pro 19 апреля: на кого поставить сегодня?

В разгаре киберфутбольные выходные на twitch.tv/ligapro1. 19 апреля, дневные турниры Championat.com Liga Pro по FIFA20, ставки сделаны!

Превью дневного турнира Championat.com Liga Pro 19 апреля

Фаворит сегодня, как впрочем и во всех матчах до этого, Павел Plant_Worker Скуратов. Вряд ли можно сказать о нем что- то новое. Павел — стабильный игрок, уверенно выходит в полуфинал и выигрывает в матчах за первое место, сегодня на его победу коэффициент 2.85 на ФОНБЕТ. Еще один участник воскресного турнира Давлят Dav Сагитов — на его победу коэффициент 3.25. Давлят показывает стабильную игру за счет быстрых контратак.



Павел Johnnygrime Пурювкин — ему 27 лет и он самый опытный киберфутболист из представленных в этом турнире. Но Павла трудно назвать стабильным игроком, он может как удивлять отменной игрой, так и досадно проигрывать. Трудно предсказать какой стороной к нему повернется удача в этот раз.

Илья I_pele Пелехацкий — в предыдущих играх Илья демонстрировал сильную игру в атаке за счет быстрых флангов и длинных передач. Замыкает список участников Антон Antoxa1337 Жуков. Антон способен в любой игре переломить ход встречи, за счет волевого характера, он не сдается даже когда проигрывает с крупным счетом.



Его сильные стороны — это отбор мяча в центре поля и около штрафной, но он теряется при обороне своих ворот. Главный минус в его игре — слабый пас, может потерять мяч после трёх передач, в чем уступает другим игрокам.

Прогнозы и ставки на матчи дневного турнира Championat.com Liga Pro 19 апреля

Скуратов (CFС) Барселона — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 10:30 мск



Ставки: победа Скуратова за 1.40 на ФОНБЕТ



Букмекеры уверены в победе Скуратова, разница в коэффициентах на победу составляет 6.60. Скуратова считают фаворитом всего турнира, беру его лобовую победу.



Жуков (RUB) Ливерпуль — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.

Когда: 10:50 мск



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75 на ФОНБЕТ



Исходя из последних результатов киберфутболистов, в этом матче будет забито три или больше мячей. Пелехацких хорошо атакует флангами, Жуков скорее всего не будет успевать за ним в обороне. Но Антон никогда не сдается просто так и всегда пытает удачу у ворот соперника.



Скуратов (CFС) Барселона — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 11:10 мск



Ставка: оба забьют за 1.53 на ФОНБЕТ



Трудно однозначно определить победителя, уровень игры обоих игроков схож. Опираясь на предыдущие встречи можно точно сказать, что оба игрока забьют.



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.

Когда: 11:30 мск

Ставка: фора (-1) на Пелехацкого 2.55 на ФОНБЕТ

Думаю, что Пелехацкий выиграет с перевесом в два мяча. По последним встречам Пелехацкий уверенно обыгрывал Пурювкина, ставлю на Пелехацкого с форой (-1)

Сагитов (TES) Арсенал — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 11:50 мск

Ставки: победа Сагитова за 2.15 или общий тотал больше 2.5 мячей за 1.65 на ФОНБЕТ

Коэффициенты на победу у обоих игроков схожи, но Сагитов сейчас в хорошей форме и его шансы на победу больше, а для тех, кто не готов рисковать, можно сделать ставку на общий тотал больше 2.5, почти во всех личных встречах было три и больше голов.

Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 12:10 мск



Ставка: тотал меньше 3.5 за 1.60 на ФОНБЕТ



Букмекеры считают лидером Скуратова, но я бы не был так уверен. Дело в том, что в девяти личных встречах Скуратов одержал победу пять раз. Однозначно оба игрока хорошо действуют в обороне, рекоменду ставку на общий счет менее трёх голов.



Сагитов (TES) Арсенал — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 12:30 мск



Ставки: победа Сагитова за 1.75 на ФОНБЕТ



В последних трех встречах Сагитов дважды обыграл Пурювкина и один раз матч закончился ничьей. Полагаю, Сагитов хорошо изучил соперника и в это встрече целесообразно поставить на его победу.



Жуков (RUB) Ливерпуль — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 12:50 мск



Ставка: Скуратов фора (-1) за 2.80 или тотал больше 2.5 гола за 1.47 на ФОНБЕТ



Жуков слабо играет в обороне и допускает много брака в передачах, за счет этого у Скуратова будет больше шансов находится на половине поля соперника. На мой взгляд, будет забито больше трех голов. Можно поставить на Скуратова с форой с форой (-1) или безопасно сыграет ставка тотал больше 2.5 мячей…



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 13:10 мск



Ставка: фора (0) на Жукова 1.65 на ФОНБЕТ



По личным встречам двух игроков трудно предсказать результат. Жуков за счет своего характера и стремления забивать может как выиграть, так и сыграть вничью в этой встрече. Более подходящая ставка — фора (0) на Жукова.



Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 13:30 мск



Ставка: фора (-1) на Сагитова за 2.55 на ФОНБЕТ



На этой встрече можно рискнуть и сделать ставку с хорошим коэффициентом, так как в очном противостоянии этих киберфутболистов Сагитов имеет преимущество как в игровом плане, так и по результатам.

Прогноз и ставка на дневной турнир Championat.com Liga Pro 19 апреля

Думаю, в полуфинале мы увидим матчи Скуратова против Пурювкина и Сагитова против Пелехацкого, за первое место в итоге будут бороться Скуратов и Сагитов, а третье место займет Пелехацкий.



Ставка: выход Скуратова в финал за 1.60 на ФОНБЕТ.



Киберфутбол — труднопредсказуемый вид спорта, но на чем точно можно сыграть, так это на тоталах. Кто-то из игроков силен в контратаках, кто-то в обороне. Наблюдая за действиями киберфутболистов можно выделить их слабые и сильные стороны и предположить количество голов. Следите за играми на twitch.tv/ligapro1 и удачи всем!