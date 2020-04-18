Championat.com Liga Pro 19 апреля: на кого поставить сегодня?

В разгаре киберфутбольные выходные на twitch.tv/ligapro1. 19 апреля, дневные турниры Championat.com Liga Pro по FIFA20, ставки сделаны!
Превью дневного турнира Championat.com Liga Pro 19 апреля
Фаворит сегодня, как впрочем и во всех матчах до этого, Павел Plant_Worker Скуратов. Вряд ли можно сказать о нем что- то новое. Павел — стабильный игрок, уверенно выходит в полуфинал и выигрывает в матчах за первое место, сегодня на его победу коэффициент 2.85 на ФОНБЕТ. Еще один участник воскресного турнира Давлят Dav Сагитов — на его победу коэффициент 3.25. Давлят показывает стабильную игру за счет быстрых контратак.
Павел Johnnygrime Пурювкин — ему 27 лет и он самый опытный киберфутболист из представленных в этом турнире. Но Павла трудно назвать стабильным игроком, он может как удивлять отменной игрой, так и досадно проигрывать. Трудно предсказать какой стороной к нему повернется удача в этот раз.
Илья I_pele Пелехацкий — в предыдущих играх Илья демонстрировал сильную игру в атаке за счет быстрых флангов и длинных передач. Замыкает список участников Антон Antoxa1337 Жуков. Антон способен в любой игре переломить ход встречи, за счет волевого характера, он не сдается даже когда проигрывает с крупным счетом.
Его сильные стороны — это отбор мяча в центре поля и около штрафной, но он теряется при обороне своих ворот. Главный минус в его игре — слабый пас, может потерять мяч после трёх передач, в чем уступает другим игрокам.
Прогнозы и ставки на матчи дневного турнира Championat.com Liga Pro 19 апреля
Скуратов (CFС) Барселона — Пурювкин (RLB) Вольфсбург
Когда: 10:30 мск
Ставки: победа Скуратова за 1.40 на ФОНБЕТ
Букмекеры уверены в победе Скуратова, разница в коэффициентах на победу составляет 6.60. Скуратова считают фаворитом всего турнира, беру его лобовую победу.
Жуков (RUB) Ливерпуль — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.
Когда: 10:50 мск
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75 на ФОНБЕТ
Исходя из последних результатов киберфутболистов, в этом матче будет забито три или больше мячей. Пелехацких хорошо атакует флангами, Жуков скорее всего не будет успевать за ним в обороне. Но Антон никогда не сдается просто так и всегда пытает удачу у ворот соперника.
Скуратов (CFС) Барселона — Сагитов (TES) Арсенал
Когда: 11:10 мск
Ставка: оба забьют за 1.53 на ФОНБЕТ
Трудно однозначно определить победителя, уровень игры обоих игроков схож. Опираясь на предыдущие встречи можно точно сказать, что оба игрока забьют.
Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.
Когда: 11:30 мск
Ставка: фора (-1) на Пелехацкого 2.55 на ФОНБЕТ
Думаю, что Пелехацкий выиграет с перевесом в два мяча. По последним встречам Пелехацкий уверенно обыгрывал Пурювкина, ставлю на Пелехацкого с форой (-1)
Сагитов (TES) Арсенал — Жуков (RUB) Ливерпуль
Когда: 11:50 мск
Ставки: победа Сагитова за 2.15 или общий тотал больше 2.5 мячей за 1.65 на ФОНБЕТ
Коэффициенты на победу у обоих игроков схожи, но Сагитов сейчас в хорошей форме и его шансы на победу больше, а для тех, кто не готов рисковать, можно сделать ставку на общий тотал больше 2.5, почти во всех личных встречах было три и больше голов.
Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Скуратов (CFС) Барселона
Когда: 12:10 мск
Ставка: тотал меньше 3.5 за 1.60 на ФОНБЕТ
Букмекеры считают лидером Скуратова, но я бы не был так уверен. Дело в том, что в девяти личных встречах Скуратов одержал победу пять раз. Однозначно оба игрока хорошо действуют в обороне, рекоменду ставку на общий счет менее трёх голов.
Сагитов (TES) Арсенал — Пурювкин (RLB) Вольфсбург
Когда: 12:30 мск
Ставки: победа Сагитова за 1.75 на ФОНБЕТ
В последних трех встречах Сагитов дважды обыграл Пурювкина и один раз матч закончился ничьей. Полагаю, Сагитов хорошо изучил соперника и в это встрече целесообразно поставить на его победу.
Жуков (RUB) Ливерпуль — Скуратов (CFС) Барселона
Когда: 12:50 мск
Ставка: Скуратов фора (-1) за 2.80 или тотал больше 2.5 гола за 1.47 на ФОНБЕТ
Жуков слабо играет в обороне и допускает много брака в передачах, за счет этого у Скуратова будет больше шансов находится на половине поля соперника. На мой взгляд, будет забито больше трех голов. Можно поставить на Скуратова с форой с форой (-1) или безопасно сыграет ставка тотал больше 2.5 мячей…
Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Жуков (RUB) Ливерпуль
Когда: 13:10 мск
Ставка: фора (0) на Жукова 1.65 на ФОНБЕТ
По личным встречам двух игроков трудно предсказать результат. Жуков за счет своего характера и стремления забивать может как выиграть, так и сыграть вничью в этой встрече. Более подходящая ставка — фора (0) на Жукова.
Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Сагитов (TES) Арсенал
Когда: 13:30 мск
Ставка: фора (-1) на Сагитова за 2.55 на ФОНБЕТ
На этой встрече можно рискнуть и сделать ставку с хорошим коэффициентом, так как в очном противостоянии этих киберфутболистов Сагитов имеет преимущество как в игровом плане, так и по результатам.
Прогноз и ставка на дневной турнир Championat.com Liga Pro 19 апреля
Думаю, в полуфинале мы увидим матчи Скуратова против Пурювкина и Сагитова против Пелехацкого, за первое место в итоге будут бороться Скуратов и Сагитов, а третье место займет Пелехацкий.
Ставка: выход Скуратова в финал за 1.60 на ФОНБЕТ.
Киберфутбол — труднопредсказуемый вид спорта, но на чем точно можно сыграть, так это на тоталах. Кто-то из игроков силен в контратаках, кто-то в обороне. Наблюдая за действиями киберфутболистов можно выделить их слабые и сильные стороны и предположить количество голов. Следите за играми на twitch.tv/ligapro1 и удачи всем!
- 18 апреля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 17 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:14
-
10:00