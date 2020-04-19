Статистический прогноз: «Мерв» — «Ашхабад», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче четвёртого тура чемпионата Туркмении 20 апреля «Мерв» примет «Ашхабад». Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 2.95.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Мерв» — «Ашхабад»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении 20 апреля «Мерв» — «Ашхабад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.
Анализ и прогноз матча «Мерв» — «Ашхабад» (20.04.2020)
Чемпионат Туркмении возвращается в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».
В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.
Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении
Собственно, в Туркмении сыграно всего три тура, да и то не полностью. Потому делать серьёзные выводы по турнирной таблице чревато. На данный момент обе команды находятся в серединке: «Ашхабад» набрал четыре очка и занимает четвёртую строчку, «Мерв» разжился тремя баллами и идёт шестым.
Пожалуй, результаты минувшего сезона дадут чуть больше информации. Хозяева замкнули турнирную таблицу, набрав всего 11 очков за 28 туров. У «Ашхабада» результаты были поинтереснее, хотя гордиться тоже особенно нечем: 31 балл и шестое место.
Форма команд
Вот тут-то и заключается основная проблема. Мало того, что сезон только стартовал и команды успели отыграть всего по два-три поединка. Они ещё и не проводили официальных матчей в течение месяца, а это слишком внушительный простой, который окончательно запутывает расклады.
Физическое состояние оценить практически невозможно, так что сюрпризы в первых турах после возобновления первенства наверняка будут. Отметим, что у «Мерва» на старте сезона был крайне непростой календарь: действующий чемпион «Алтын Асыр» (0:2), серебряный призёр «Ахал» (0:3) и финишировавший пятым «Энергетик» (1:0).
У «Ашхабада», впрочем, проходных соперников тоже не имелось: всё тот же «Энергетик» (1:0), бронзовый призёр «Шагадам» (0:0) и занявший четвёртую позицию в прошлом году «Копетдаг» (0:1).
Личные встречи
А вот здесь полное преимущество на стороне столичного клуба. Четыре предыдущих поединка завершились в пользу «Ашхабада»: два успеха в родных стенах и два на выезде. Любопытно, что во всех случаях разница в счёте составила всего один гол. От этих данных вполне можно оттолкнуться: П2 идёт за 2.36, а П2 с нулевой форой — за 1.68.
Ставки на тоталы и форы
Соперники провели в нынешнем розыгрыше чемпионата Туркмении по три матча. В каждом из них сыграла ставка «обе забьют — нет». Так что предпосылок для высокой результативности немного. Классический тотал меньше 2.5 мяча идёт у букмекеров за 1.77, «обе забьют — нет» — за 2.00. Комбинированный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.
Прогноз и ставки на матч «Мерв» — «Ашхабад»
Соперники успели провести в чемпионате Туркменистана до приостановки по три матча, в каждом из них сыграла ставка «обе забьют — нет». При этом букмекеры дают на неё соблазнительную двойку. Ну не проходить же мимо?
Ставка №1: «Ашхабад» победит за 2.36.
Ставка №2: обе забьют — нет за 2.00.
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