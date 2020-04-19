Статистический прогноз: «Ахал» — «Шагадам», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче четвёртого тура чемпионата Туркмении 20 апреля «Ахал» примет «Шагадам». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Ахал» — «Шагадам»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении 20 апреля «Ахал» — «Шагадам» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз матча «Ахал» — «Шагадам» (20.04.2020)

Чемпионат Туркмении возвращается в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».



В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.

«Истиклол» — «Хатлон». Прогноз: Свежов и Левченко сбросят конкурента с хвоста «Истиклол» стартовал в двух побед в двух матчах, такой темп выдержал только «Хатлон».

Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркменистана

Чемпионат Туркмении только начался, а потому делать выводы из положения участников в турнирной таблице пока рановато. «Ахал» успел сыграть всего два тура (матч с «Алтын Асыр» пришлось перенести), набрал все шесть возможных очков и расположился на второй строчке. От лидирующего «Копетдага» команду отделяет всего один пункт, зато у неё есть матч в запасе.



«Шагадам» до паузы скатал три игры. Однако поводов для гордости тут нет: набрал всего два балла и сейчас занимает седьмое, предпоследнее, место.

Форма команд

Говорить о нынешней форме участников из-за паузы едва ли приходится. Но до неё «Ахал» оба матча выиграл с общим счётом 5:0. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в соперниках у него были «Небитчи» и «Мерв», по итогам прошлогоднего розыгрыша занявшие предпоследнее и последнее места соответственно.



«Шагадаму» же достались действующий чемпион страны «Алтын Асыр» (1:1), неуступчивый «Ашхабад» (0:0) и скромный «Небитчи». Последнему, к слову, клуб уступил с минимальным счётом.

Личные встречи

С 2010 года соперники успели встретиться 38 раз и сказать о существенном перевесе в чью-то сторону нельзя. «Ахал» одержал 16 побед против 13 у «Шагадама». А остальные девять встреч не выявили сильнейшего.

Статистический прогноз: «Мерв» — «Ашхабад», ставка на матч чемпионата Туркмении В солнечной Туркмении чемпионат страны возобновлён после месячной паузы.

Однако, как известно, матчи в чемпионате Туркмении будут проводиться с болельщиками на трибунах. Поэтому родные стены становятся серьёзным фактором, от которого вполне можно оттолкнуться при выборе ставки. В четырёх из последних пяти домашних матчей против «Шагадама» «Ахал» не проигрывал, забивая при этом больше одного мяча.



На таком фоне мы бы выбирали между П1 с форой (-1 мяч) за коэффициент 2.04 и ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.79.

Ставки на тоталы и голы

За 38 матчей друг с другом соперники наколотили 92 гола, что в среднем за игру составляет 2,42 мяча. Более того, в последних 14 очных встречах команды превысили верх лишь четыре раза, так что стоит подумать над классическим вариантом тотал меньше 2.5 мяча. Благо что букмекеры дают на него вполне играбельный коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч «Ахал» — «Шагадам»

Чемпионат Туркмении возобновился после паузы, а потому в первых матчах нас могут ожидать сюрпризы. Однако согласно статистике личных встреч «Ахал» на своём стадионе зачастую выглядит лучше «Шагадама». От этого и оттолкнемся при выборе ставки.



Ставка 1: П1 с форой (-1) за коэффициент 2.04.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.77.



Ставка 3: ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.79.