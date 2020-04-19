Статистический прогноз: «Небитчи» — «Энергетик», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче четвёртого тура чемпионата Туркмении 20 апреля «Небитчи» примет «Энергетик». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.44.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Небитчи» — «Энергетик»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении 20 апреля «Небитчи» — «Энергетик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.98.
Анализ и прогноз матча «Небитчи» — «Энергетик» (20.04.2020)
Чемпионат Туркмении возвращается в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».
В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.
Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении
Вообще в Туркмении сыграно всего три тура, да и то не полностью. Потому делать серьёзные выводы по турнирной таблице никак нельзя. На данный момент обе команды находятся в нижней части: «Небитчи» набрал три очка и занимает пятую строчку, «Энергетик» разжился всего одним баллом и находится на последней позиции.
В минувшем сезоне расклад был примерно тем же, команды также находились внизу. Только тогда «Энергетик» набрал 32 очка и финишировал пятым, а «Небитчи» занял седьмую позицию с 27 баллами в активе. Баланс сил с тех пор не особенно изменился, так что команды сопоставимы по силе.
Форма команд
Отталкиваться практически не от чего, приходится гадать. Мало того, что сезон только стартовал и команды успели отыграть всего по два-три поединка. Так они ещё и не проводили официальных матчей в течение месяца, а это слишком внушительный простой, который запутывает расклады.
Физическое состояние оценить практически невозможно, так что сюрпризы поначалу неизбежны. Отметим, что у «Небитчи» на старте сезона соперники были что надо: занявший второе место в прошлом году «Ахал» (0:2), ставший третьим «Шагадам» (1:0) и финишировавший четвёртым «Копетдаг» (0:1).
«Энергетик» единственное очко набрал на выезде с всё тем же «Копетдагом» (0:0), зато уступил двум командам из нижней части турнирной таблицы. В обоих случаях всё решил один гол: 0:1 в гостях с «Мервом» и 0:1 на своём поле с «Ашхабадом».
Личные встречи
Тут трудно отдать кому-то преимущество, статистика практически равная. За всё время соперники пересеклись 20 раз. Девять побед у «Энергетика», восемь у «Небитчи», ещё три поединка завершились вничью. Если взять в расчёт предыдущие пять встреч, получится абсолютное равенство — по две победы в обе стороны при одном мирном исходе.
Ставки на тоталы и форы
В четырёх предыдущих очных встречах лишь однажды удалось забить обеим командам. Старт нынешнего сезона подтверждает тренд: соперники провели по три поединка, во всех случаях прошла ставка «обе забьют — нет». На неё букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.67. Из комбинированных вариантов неплохо смотрится 1Х + тотал меньше 2.5 гола за 1.82.
Прогноз и ставки на матч «Небитчи» — «Энергетик»
Соперники успели провести в чемпионате Туркменистана до приостановки по три матча, во всех случаях проходила ставка «обе забьют — нет». Статистика очных встреч тоже намекает на невысокую результативность: лишь в одном из четырёх предыдущих поединков голы забивались в обе стороны.
Ставка: обе забьют — нет за 1.67.
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