Всё внимание на чемпионат Туркмении, в котором будут сыграны три матча.

Ставки и прогнозы на 20 апреля: на какие матчи ставить, расписание игр в футболе

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 20 апреля.

На что ставить в футболе 20 апреля

Накануне выбор был солидный: чемпионата Таджикистана, Тайваня и Туркмении, а также молодёжное первенство Туркмении. В понедельник, как и всегда в последние недели, ничего подобного не будет. Все варианты сводятся к трём матчам, которые будут сыграны в Туркменистане.

Статистический прогноз: «Небитчи» — «Энергетик», ставка на матч чемпионата Туркмении В солнечной Туркмении чемпионат страны снова набирает обороты.

Чемпионат Туркмении вернулся после месячной паузы, в понедельник завершится программа четвёртого тура. В 14:30 мск начнётся встреча между «Мервом» и ФК «Ашхабад», в 15:00 стартует поединок «Небитчи» — «Энергетик», а в 16:00 мск прозвучит стартовый свисток в игре «Ахал» — «Шагадам».



На этом программа профессионального футбола в ближайшие дни завершится: чемпионат Беларуси вернётся лишь 24 апреля. Поставить можно только на киберфутбол. Там, правда, выбор огромный.

Матчи по хоккею для ставок 20 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 20 апреля

Вариантов практически нет. В баскетболе и волейболе профессиональных матчей тоже не будет. В Индии состоятся два матча Премьер-лиги по крикету: в 10:00 мск стартует игра «Кингс XI Пенджаб» — «Дели Кэпиталз», а в 12:30 — «Ройал Челленд Бангалор» — «Мумбаи».

Статистический прогноз: «Ахал» — «Шагадам», ставка на матч чемпионата Туркмении Сразу три ставки на матч чемпионата Туркмении, возобновленного после месячной паузы.

Ну и заключительный путь, который в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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