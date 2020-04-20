Экспресс на чемпионат Туркмении 20 апреля: берём коэффициент 3.12 на матчи понедельника

«Небитчи» сыграет с «Энергетиком», а «Ахал» примет «Шагадам» 20 апреля в матчах четвёртого тура чемпионата Туркмении. Первая встреча начнётся в 15:00 мск, а вторая стартует в 16:30 мск. Букмекеры не сомневаются в победе «Ахала» и считают явным фаворитом «Небитчи».

Анализ и прогноз матча «Небитчи» — «Энергетик» (20.04.2020)

Битва команд из нижней части турнирной таблицы. В прошлом сезоне «Энергетик» финишировал пятым, а «Небитчи» оказался седьмым. Сейчас соперники поменялись ролями: «нефтяники» набрали три балла и идут пятыми, а «энергетики» разжились одним баллом и замыкают турнирную таблицу.

Статистический прогноз: «Небитчи» — «Энергетик», ставка на матч чемпионата Туркмении В солнечной Туркмении чемпионат страны снова набирает обороты.

Собственно, по общему уровню клубы находятся максимально близко. На короткой дистанции «Энергетик» проваливался и год назад, но в целом это довольно крепкий коллектив, который за счёт качества футболистов и сыгранности должен обойти одного-двух конкурентов.



Однако букмекеры дают на победу хозяев меньше двойки, так что логичнее плясать от аутсайдера. В чемпионате Туркмении играют со зрителями, а потому фактор своего поля будет работать на полную катушку. И всё же линия, на наш взгляд, должна выглядеть несколько ровнее.



Статистика очных встреч на нашей стороне: «Небитчи» добыл всего одну победу в пяти предыдущих поединках с «Энергетиком». Потому не будем мудрить и возьмём классическую ставку Х2 за 1.76. Если хотите поднять коэффициент для ординара, рассмотрите Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.71.

Анализ и прогноз матча «Ахал» — «Шагадам» (20.04.2020)

Эти команды до приостановки чемпионата Туркменистана выступали абсолютно по-разному. У «Ахала» всё в полном порядке: два матча, две победы, ноль пропущенных голов, шесть очков, разница мячей 5:0. «Шагадам» за три игры добыл всего два балла и располагается на предпоследней позиции.

Статистический прогноз: «Ахал» — «Шагадам», ставка на матч чемпионата Туркмении Сразу три ставки на матч чемпионата Туркмении, возобновленного после месячной паузы.

Впрочем, календарь у гостей был неприятный: действующий чемпион «Алтын Асыр» (1:1), а также «Ашхабад» (0:0) и выезд к «Небитчи» (0:1). Пройти такой отрезок календаря с двумя очками — вполне нормальный результат, при доле везения команда могла бы рассчитывать на четыре-пять баллов.

В прошлом сезоне «Ахал» занял второе место в чемпионате Туркмении, а «Шагадам» замкнул тройку. При этом команды разделили всего два пункта. Многое завязано на статистике очных встреч, в родных стенах бело-зелёные в большинстве случаев добивались победы. И всё же линия букмекеров вызывает сомнения.



Шансы хозяев определённо выше, но давать на их победу скромнейший коэффициент 1.30 — это, пожалуй, перебор. Возьмём П2 с форой (+1.5) за крепкие 1.77. В 10 предыдущих домашних встречах «Ахал» лишь дважды выигрывал с разницей более чем в один мяч.



Экспресс на матчи чемпионата Туркмении 20 апреля с общим коэффициентом 3.12.



Выбор №1: победа «Шагадама» с форой (+1.5) за 1.77.



Выбор №2: «Энергетик» не проиграет за 1.76.



Общий коэффициент: 3.12.