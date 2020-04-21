Ставки и прогнозы: на что ставить 21 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 21 апреля.

На что ставить в футболе 21 апреля

Ни одного официального профессионального матча. Чемпионат Таджикистана вернётся в среду, в Беларуси начнут играть и вовсе в пятницу. Поставить можно только на киберфутбол. Там, впрочем, выбор огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена.

Матчи по хоккею для ставок 21 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 21 апреля

В чемпионате Тайваня по баскетболу начнётся финальная серия. «Тайвань Биир» получил преимущество своей площадки в серии с «Юлонг Динос». Начало первого финального матча – в 12:00 мск. В России, Беларуси и США пройдут матчи в рамках непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители. Профессионалы поддерживают форму на кортах и на эти матчи. В Корее стартуют предсезонные бейсбольные матчи, а на Тайване в бейсбол уже играют не просто так – начался чемпионат. Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют у себя дома. Пожалуй, этому спорту карантин совсем не страшен!



Ну и заключительный путь, который в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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