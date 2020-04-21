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Ставки на фаворита в теннисе, в настольном теннисе, хорошие и прибыльные стратегии лайва

Ставки на фаворита в теннисе
Вреж Дилоян
Стратегии ставок на фаворита в большом и настольном теннисе: как увеличить коэффициенты
Ставки на фаворита в теннисе редко дают прибыль на дистанции из-за маржи и прогрузов, но есть способ ставить по повышенным коэффициентам.
Ставки / База знаний 0

Ставки на фаворита в теннисе часто используют в «лесенках», но один неверный выбор может всё испортить. В этой статье мы разберём стратегии ставок на фаворитов в большом и настольном теннисе, как увеличить коэффициенты и как выбрать матч.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Как в теннисе определяют фаворитов

В большом и настольном теннисе есть собственный мировой рейтинг спортсменов.

Принимая участие в разных теннисных турнирах, спортсмены получают не только призовые деньги, но и очки, которые влияют на их позицию в мировом рейтинге.

Пример: Новак Джокович находится на 1-й строчке в мировом рейтинге, а Джей Кларк — на 166-й. В очной встрече фаворитом будет Новак Джокович.

Встречаются матчи, когда теннисисты находятся на соседних местах в рейтинге, однако букмекерская контора выделяет одного фаворитом.

Но рейтинг — лишь одна из составляющих. Фаворит может пропустить из-за травмы несколько месяцев и опуститься в общем списке игроков.

Учитывайте физическую готовность спортсменов, покрытие корта, эмоциональное состояние и статистику очных противостояний.

Стратегия ставок на теннис на фаворита подразумевает комплексную аналитику всех факторов и нюансов, влияющих на результат.

Ставки на фаворита в рейтинговых соревнованиях

В этом виде спорта ценятся высокорейтинговые турниры. Они позволяют заработать приличные призовые и набрать много рейтинговых очков. В такой ситуации учитывайте два ключевых аспекта.

  • Сильные игроки выводят себя на пик спортивной формы к ключевым соревнованиям. Турниры «Большого шлема», серия «Мастерс 1000» — важнейшие этапы сезона. Мотивация лидеров рейтинга зашкаливает, и они выкладываются по максимуму.
  • Прогрузы на победу в матче явного фаворита. В первых раундах крупных турниров топ-теннисисты зачастую раскачиваются и набирают форму. Поэтому с коэффициентом выше 2.00 нередко заходит плюсовая фора по геймам на аутсайдера.

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Ставки на фаворита в низкорейтинговых турнирах

Серия ITF — это низкорейтинговые соревнования, в которых регулярно недооценивают фаворитов. Эта стратегия ставок на фаворита ориентирована на таких спортсменов:

1. Молодых теннисистов, которые делают себя имя в матчах серии ITF. Букмекеры недооценивают силу таких теннисистов, так как о они ещё не вошли в топ мирового рейтинга.

2. Опытных игроков, которые возвращаются в теннис после залеченных тяжёлых травм.

Низкорейтинговые турниры — это минимальные призовые для теннисистов, поэтому некоторые спортсмены могут «слить» игру, чтобы заработать денег. Следите за репутацией теннисистов.

Стратегии ставок на фаворита в теннисе

Фаворит может победить, если находится в хорошей форме и имеет достаточную мотивацию. Выберите стратегию, которая может дать вам прибыль на дистанции.

«Лесенка»

Начальный размер ставки в «лесенке» должен составлять не более 5% вашего банка. Выберите матчи, в которых на фаворита можно поставить с коэффициентом 1.40-1.50.

Размер следующих ставок равен выплате по предыдущим. Представим, что вы выделили на «лесенку» 1000 рублей и хотите добраться до отметки в 4000 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Размер ставкиРезультатКоэффициентВыплата
1000Выигрыш1.501500
1500Выигрыш1.452175
2175Выигрыш1.403045
3045Выигрыш1.404263

Чистая прибыль составит 3263 рубля. Но помните, что одна неудача приведёт к проигрышу всей выделенной суммы.

Игроки, которые не пользуются стратегией догон, могут использовать «лесенку». Залог успеха кроется в тщательном анализе и правильном выборе матчей.

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Мотивация сильных игроков

Рано или поздно проигрывают даже те, кто в мировом рейтинге входит в топ-20. Некоторые сильные игроки уступают в трёх и даже четырёх матчах подряд. В следующем поединке такой теннисист разгромить аутсайдера.

Например, Андрей Рублёв (14-е место) вылетел из двух турниров ATP. В предстоящей игре он встречается с Марко Чеккинато (110-е место) и побеждает со счётом 2:0 (6:2, 6:3).

Ставка на фаворита в настольном теннисе

Стратегия ставок на настольный теннис в лайве заключается в ставках в лайве на проигрывающих фаворитов.

Если перед встречей на победу фаворита дают коэффициент 1.30, то при проигрыше по партиям 1:2, коэффициент может увеличиться до 1.70 и выше.

Много ставок на настольный теннис делают, когда фаворит уступает в партии несколько очков. Для мастера не проблема собраться и переломить ход неудачной встречи. Также фаворит может потратить время на разогрев и отдать первую партию, чтобы сосредоточиться на остальных

Лучше всего делать ставки на фаворита в начале сета или во втором сете, чтобы поймать высокий коэффициент.

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Как увеличить коэффициент на фаворита в теннисе

В том случае, если линия на фаворита сильно прогружена, есть два основных способа увеличить коэффициент на его победу.

1. Ставка на победу в матче с точным счётом 2:0 или 3:0 на турнирах «Большого шлема». Во встрече Рублёв — Чеккинато на победу россиянина давали коэффициент 1.31, а на выигрыш со счётом 2:0 по сетам коэффициент составлял 1.69.

2. Ставка на отрицательную фору по геймам. В той же самой игре можно было поставить на Ф1 (-4,5) по геймам с коэффициентом 1.78.

Как выбрать матч с участием фаворита

Обращайте внимание на покрытие корта, где фаворит будет играть с аутсайдером. Идеальный вариант, когда фаворит выступит на любимом покрытии.

Также изучайте поединки, в которых фаворит участвовал до этого. Достаточно внимательно проанализировать последние 3-4 игры. В матчах следите за процентом геймов, взятых на своей подаче, эйсами и другими показателями. Рассмотрите личные встречи теннисистов.

Ставки на фаворита в большом и настольном теннисе могут принести прибыль только в случае качественного анализа. Букмекеры закладывают в коэффициенты маржу, а линию на фаворитов зачастую ещё и прогружают. Вы можете попробовать «лесенку», но одна неудача приведёт к потере всей выделенной суммы.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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