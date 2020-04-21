Стратегии ставок на фаворита в большом и настольном теннисе: как увеличить коэффициенты

Ставки на фаворита в теннисе часто используют в «лесенках», но один неверный выбор может всё испортить. В этой статье мы разберём стратегии ставок на фаворитов в большом и настольном теннисе, как увеличить коэффициенты и как выбрать матч.
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Как в теннисе определяют фаворитов
В большом и настольном теннисе есть собственный мировой рейтинг спортсменов.
Принимая участие в разных теннисных турнирах, спортсмены получают не только призовые деньги, но и очки, которые влияют на их позицию в мировом рейтинге.
Пример: Новак Джокович находится на 1-й строчке в мировом рейтинге, а Джей Кларк — на 166-й. В очной встрече фаворитом будет Новак Джокович.
Встречаются матчи, когда теннисисты находятся на соседних местах в рейтинге, однако букмекерская контора выделяет одного фаворитом.
Но рейтинг — лишь одна из составляющих. Фаворит может пропустить из-за травмы несколько месяцев и опуститься в общем списке игроков.
Учитывайте физическую готовность спортсменов, покрытие корта, эмоциональное состояние и статистику очных противостояний.
Стратегия ставок на теннис на фаворита подразумевает комплексную аналитику всех факторов и нюансов, влияющих на результат.
Ставки на фаворита в рейтинговых соревнованиях
В этом виде спорта ценятся высокорейтинговые турниры. Они позволяют заработать приличные призовые и набрать много рейтинговых очков. В такой ситуации учитывайте два ключевых аспекта.
- Сильные игроки выводят себя на пик спортивной формы к ключевым соревнованиям. Турниры «Большого шлема», серия «Мастерс 1000» — важнейшие этапы сезона. Мотивация лидеров рейтинга зашкаливает, и они выкладываются по максимуму.
- Прогрузы на победу в матче явного фаворита. В первых раундах крупных турниров топ-теннисисты зачастую раскачиваются и набирают форму. Поэтому с коэффициентом выше 2.00 нередко заходит плюсовая фора по геймам на аутсайдера.
Подробнее о прогрузах читайте здесь:
Ставки на фаворита в низкорейтинговых турнирах
Серия ITF — это низкорейтинговые соревнования, в которых регулярно недооценивают фаворитов. Эта стратегия ставок на фаворита ориентирована на таких спортсменов:
1. Молодых теннисистов, которые делают себя имя в матчах серии ITF. Букмекеры недооценивают силу таких теннисистов, так как о они ещё не вошли в топ мирового рейтинга.
2. Опытных игроков, которые возвращаются в теннис после залеченных тяжёлых травм.
Низкорейтинговые турниры — это минимальные призовые для теннисистов, поэтому некоторые спортсмены могут «слить» игру, чтобы заработать денег. Следите за репутацией теннисистов.
Стратегии ставок на фаворита в теннисе
Фаворит может победить, если находится в хорошей форме и имеет достаточную мотивацию. Выберите стратегию, которая может дать вам прибыль на дистанции.
«Лесенка»
Начальный размер ставки в «лесенке» должен составлять не более 5% вашего банка. Выберите матчи, в которых на фаворита можно поставить с коэффициентом 1.40-1.50.
Размер следующих ставок равен выплате по предыдущим. Представим, что вы выделили на «лесенку» 1000 рублей и хотите добраться до отметки в 4000 рублей. Результаты могут выглядеть так:
|Размер ставки
|Результат
|Коэффициент
|Выплата
|1000
|Выигрыш
|1.50
|1500
|1500
|Выигрыш
|1.45
|2175
|2175
|Выигрыш
|1.40
|3045
|3045
|Выигрыш
|1.40
|4263
Чистая прибыль составит 3263 рубля. Но помните, что одна неудача приведёт к проигрышу всей выделенной суммы.
Игроки, которые не пользуются стратегией догон, могут использовать «лесенку». Залог успеха кроется в тщательном анализе и правильном выборе матчей.
Подробнее о «лесенке» в ставках читайте здесь:
Мотивация сильных игроков
Рано или поздно проигрывают даже те, кто в мировом рейтинге входит в топ-20. Некоторые сильные игроки уступают в трёх и даже четырёх матчах подряд. В следующем поединке такой теннисист разгромить аутсайдера.
Например, Андрей Рублёв (14-е место) вылетел из двух турниров ATP. В предстоящей игре он встречается с Марко Чеккинато (110-е место) и побеждает со счётом 2:0 (6:2, 6:3).
Ставка на фаворита в настольном теннисе
Стратегия ставок на настольный теннис в лайве заключается в ставках в лайве на проигрывающих фаворитов.
Если перед встречей на победу фаворита дают коэффициент 1.30, то при проигрыше по партиям 1:2, коэффициент может увеличиться до 1.70 и выше.
Много ставок на настольный теннис делают, когда фаворит уступает в партии несколько очков. Для мастера не проблема собраться и переломить ход неудачной встречи. Также фаворит может потратить время на разогрев и отдать первую партию, чтобы сосредоточиться на остальных
Лучше всего делать ставки на фаворита в начале сета или во втором сете, чтобы поймать высокий коэффициент.
Подробнее о стратегиях ставок на настольный теннис читайте здесь:
Как увеличить коэффициент на фаворита в теннисе
В том случае, если линия на фаворита сильно прогружена, есть два основных способа увеличить коэффициент на его победу.
1. Ставка на победу в матче с точным счётом 2:0 или 3:0 на турнирах «Большого шлема». Во встрече Рублёв — Чеккинато на победу россиянина давали коэффициент 1.31, а на выигрыш со счётом 2:0 по сетам коэффициент составлял 1.69.
2. Ставка на отрицательную фору по геймам. В той же самой игре можно было поставить на Ф1 (-4,5) по геймам с коэффициентом 1.78.
Как выбрать матч с участием фаворита
Обращайте внимание на покрытие корта, где фаворит будет играть с аутсайдером. Идеальный вариант, когда фаворит выступит на любимом покрытии.
Также изучайте поединки, в которых фаворит участвовал до этого. Достаточно внимательно проанализировать последние 3-4 игры. В матчах следите за процентом геймов, взятых на своей подаче, эйсами и другими показателями. Рассмотрите личные встречи теннисистов.
Ставки на фаворита в большом и настольном теннисе могут принести прибыль только в случае качественного анализа. Букмекеры закладывают в коэффициенты маржу, а линию на фаворитов зачастую ещё и прогружают. Вы можете попробовать «лесенку», но одна неудача приведёт к потере всей выделенной суммы.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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