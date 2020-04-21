Стратегии ставок на фаворита в большом и настольном теннисе: как увеличить коэффициенты

Ставки на фаворита в теннисе редко дают прибыль на дистанции из-за маржи и прогрузов, но есть способ ставить по повышенным коэффициентам.

Ставки на фаворита в теннисе часто используют в «лесенках», но один неверный выбор может всё испортить. В этой статье мы разберём стратегии ставок на фаворитов в большом и настольном теннисе, как увеличить коэффициенты и как выбрать матч.



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Как в теннисе определяют фаворитов

В большом и настольном теннисе есть собственный мировой рейтинг спортсменов.



Принимая участие в разных теннисных турнирах, спортсмены получают не только призовые деньги, но и очки, которые влияют на их позицию в мировом рейтинге.



Пример: Новак Джокович находится на 1-й строчке в мировом рейтинге, а Джей Кларк — на 166-й. В очной встрече фаворитом будет Новак Джокович.



Встречаются матчи, когда теннисисты находятся на соседних местах в рейтинге, однако букмекерская контора выделяет одного фаворитом.



Но рейтинг — лишь одна из составляющих. Фаворит может пропустить из-за травмы несколько месяцев и опуститься в общем списке игроков.



Учитывайте физическую готовность спортсменов, покрытие корта, эмоциональное состояние и статистику очных противостояний.



Стратегия ставок на теннис на фаворита подразумевает комплексную аналитику всех факторов и нюансов, влияющих на результат.

Ставки на фаворита в рейтинговых соревнованиях

В этом виде спорта ценятся высокорейтинговые турниры. Они позволяют заработать приличные призовые и набрать много рейтинговых очков. В такой ситуации учитывайте два ключевых аспекта.

Сильные игроки выводят себя на пик спортивной формы к ключевым соревнованиям. Турниры «Большого шлема», серия «Мастерс 1000» — важнейшие этапы сезона. Мотивация лидеров рейтинга зашкаливает, и они выкладываются по максимуму.

Прогрузы на победу в матче явного фаворита. В первых раундах крупных турниров топ-теннисисты зачастую раскачиваются и набирают форму. Поэтому с коэффициентом выше 2.00 нередко заходит плюсовая фора по геймам на аутсайдера.

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Ставки на фаворита в низкорейтинговых турнирах

Серия ITF — это низкорейтинговые соревнования, в которых регулярно недооценивают фаворитов. Эта стратегия ставок на фаворита ориентирована на таких спортсменов:



1. Молодых теннисистов, которые делают себя имя в матчах серии ITF. Букмекеры недооценивают силу таких теннисистов, так как о они ещё не вошли в топ мирового рейтинга.



2. Опытных игроков, которые возвращаются в теннис после залеченных тяжёлых травм.



Низкорейтинговые турниры — это минимальные призовые для теннисистов, поэтому некоторые спортсмены могут «слить» игру, чтобы заработать денег. Следите за репутацией теннисистов.

Стратегии ставок на фаворита в теннисе

Фаворит может победить, если находится в хорошей форме и имеет достаточную мотивацию. Выберите стратегию, которая может дать вам прибыль на дистанции.



«Лесенка»



Начальный размер ставки в «лесенке» должен составлять не более 5% вашего банка. Выберите матчи, в которых на фаворита можно поставить с коэффициентом 1.40-1.50.



Размер следующих ставок равен выплате по предыдущим. Представим, что вы выделили на «лесенку» 1000 рублей и хотите добраться до отметки в 4000 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Размер ставки Результат Коэффициент Выплата 1000 Выигрыш 1.50 1500 1500 Выигрыш 1.45 2175 2175 Выигрыш 1.40 3045 3045 Выигрыш 1.40 4263

Чистая прибыль составит 3263 рубля. Но помните, что одна неудача приведёт к проигрышу всей выделенной суммы.



Игроки, которые не пользуются стратегией догон, могут использовать «лесенку». Залог успеха кроется в тщательном анализе и правильном выборе матчей.



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Мотивация сильных игроков



Рано или поздно проигрывают даже те, кто в мировом рейтинге входит в топ-20. Некоторые сильные игроки уступают в трёх и даже четырёх матчах подряд. В следующем поединке такой теннисист разгромить аутсайдера.



Например, Андрей Рублёв (14-е место) вылетел из двух турниров ATP. В предстоящей игре он встречается с Марко Чеккинато (110-е место) и побеждает со счётом 2:0 (6:2, 6:3).

Ставка на фаворита в настольном теннисе

Стратегия ставок на настольный теннис в лайве заключается в ставках в лайве на проигрывающих фаворитов.



Если перед встречей на победу фаворита дают коэффициент 1.30, то при проигрыше по партиям 1:2, коэффициент может увеличиться до 1.70 и выше.



Много ставок на настольный теннис делают, когда фаворит уступает в партии несколько очков. Для мастера не проблема собраться и переломить ход неудачной встречи. Также фаворит может потратить время на разогрев и отдать первую партию, чтобы сосредоточиться на остальных



Лучше всего делать ставки на фаворита в начале сета или во втором сете, чтобы поймать высокий коэффициент.



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Как увеличить коэффициент на фаворита в теннисе

В том случае, если линия на фаворита сильно прогружена, есть два основных способа увеличить коэффициент на его победу.



1. Ставка на победу в матче с точным счётом 2:0 или 3:0 на турнирах «Большого шлема». Во встрече Рублёв — Чеккинато на победу россиянина давали коэффициент 1.31, а на выигрыш со счётом 2:0 по сетам коэффициент составлял 1.69.



2. Ставка на отрицательную фору по геймам. В той же самой игре можно было поставить на Ф1 (-4,5) по геймам с коэффициентом 1.78.

Как выбрать матч с участием фаворита

Обращайте внимание на покрытие корта, где фаворит будет играть с аутсайдером. Идеальный вариант, когда фаворит выступит на любимом покрытии.



Также изучайте поединки, в которых фаворит участвовал до этого. Достаточно внимательно проанализировать последние 3-4 игры. В матчах следите за процентом геймов, взятых на своей подаче, эйсами и другими показателями. Рассмотрите личные встречи теннисистов.



Ставки на фаворита в большом и настольном теннисе могут принести прибыль только в случае качественного анализа. Букмекеры закладывают в коэффициенты маржу, а линию на фаворитов зачастую ещё и прогружают. Вы можете попробовать «лесенку», но одна неудача приведёт к потере всей выделенной суммы.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!