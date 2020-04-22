Леброн, Харден и Кавай снова в стороне. Могучий Яннис не оставил НБА выбора

Владимир Прокофьев: Подводя итоги прерванного сезона, мы обсудили все значимые индивидуальные награды. Кроме одной – приза самому ценному игроку. Перед стартом регулярки букмекеры выставили такую пятёрку претендентов: Яннис Адетокунбо, Стефен Карри, Джеймс Харден, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

Карри с переломом руки провёл лишь пять матчей и выпал из числа претендентов, зато остальная четвёрка выдала классный сезон. Впрочем, стоит отметить ещё пару претендентов: они обладают очевидными недостатками, но явно заслуживают упоминания.

Алексей Серяков: Просто удивительно, что Дэмьена Лилларда вновь оставляют без внимания. Ужасные результаты команды («Портленд» на момент остановки сезона находился вне зоны плей-офф) не позволяют говорить о нём как о полноценном кандидате, но в топ-7 Дэйм попадать обязан.



«Трэйл Блэйзерс» искалечены травмами. Юсуф Нуркич продолжает залечивать жуткое повреждение ноги и не появлялся на паркете с марта 2019 года, ставший важной частью ротации Зак Коллинс (получал около 30 минут, имел все шансы сделать огромный шаг вперёд) успел провести всего три матча.



В стартовой пятёрке выходит Кармело Энтони — через месяц ему исполнится 36 лет, после ухода из «Хьюстона» Мело долго не мог найти работу в НБА. Ротация скукожилась, скамейка выглядит уныло даже по меркам аутсайдеров, лидерам приходится стабильно проводить на паркете по 36-38 минут. Ну и вдобавок ко всем этим прелестям прилагается сложный календарь.



На таком фоне Лиллард включил Джеймса Хардена образца последних лет. В этом сезоне у него лучшие показатели в карьере по очкам, передачам, точности бросков с игры, проценту попадания трёхочковых, атакующему рейтингу и любым продвинутым бросковым метрикам. Дэйм делает линейку 29+8+4 при 45,7% с игры и 39,4% из-за дуги, хотя совершает 13 попыток с периметра за поединок. Для такой нагрузки процент великолепный.



Что особенно важно — он лидирует в НБА по среднему количеству игрового времени (36,9 минуты за матч), то есть реально работает на износ и делает это эффективно. Даже со всеми скидками на слабую защиту подобная статистика просто не имеет права оставаться в тени.



Единственная однозначная слабость Лилларда — результаты команды, но они тесно связаны с календарём. Именно «Портленд» станет главным проигравшим, если сезон в НБА возобновят, но с меньшим количеством матчей. Оставшееся расписание у ПТБ одно из самых лёгких в лиге, а потому за 16 несыгранных встреч шансы запрыгнуть в топ-8 Запада были осязаемы.



Прокофьев: Также стоит отметить Луку Дончича. Он в лиге всего второй сезон, однако уже ворвался в элиту. Выход в старте на Матче звёзд, линейка 28,7 + 9,3 + 8,7 и уверенное место «Далласа» в плей-офф делают Луку игроком, входящим в топ-10 на момент паузы в чемпионате.



У многих были вопросы: сможет ли Дончич прибавить? Где его потолок? Случится ли синдром второго сезона? Что он покажет против лучших защитников лиги? Будут ли «Маверикс» претендовать на плей-офф?



Да, Луку уже изучили, его держат сильнейшие персональщики, процент задействования словенца вырос с 29,6% в прошлом сезоне до космических 35,8% в нынешнем. И вот что принципиально — Дончич даёт результат.

Зайон ворвался в НБА, но не станет лучшим новичком года. Пройти мимо Моранта нельзя Букмекеры не сомневались в победе Уильямсона, а зря. На лидера «Мемфиса» давали коэффициент 4.50.

«Даллас» — лучший в лиге по атакующему рейтингу, у Дончича прогресс по очкам, подборам и передачам, а также по реализации бросков с игры и соотношению ассистов к потерям. С Лукой у «Маверикс» баланс 34-20, без него 6-7.



У Хардена во многом похожая ситуация. У Джеймса в составе есть вторая звезда и набор ролевых исполнителей. С Бородой у «Хьюстона» баланс 39-22 (63,9% против 63% у «Далласа» с Дончичем»). У лидера «Рокетс» эффективный процент попадания с игры составляет 53,3%, а у словенца 53,1%.



Харден в среднем набирает на 8 очков больше Луки, но делает меньше на 2,9 подбора, а также на 1,3 передачи. У Джеймса больше заслуг, опыта и достижений, но мы говорим про нынешнюю регулярку. Для меня Борода и Дончич равнозначные кандидаты на приз MVP. Впрочем, оба халтурят в защите и не входят в топ-3 основных претендентов.



Серяков: Букмекеры на момент остановки сезона считали Хардена четвёртым в списке претендентов на MVP. На мой взгляд, о топ-3 тут не может быть и речи. Последние месяцы заставили сомневаться даже в том, что Борода является лучшим игроком «Хьюстона».



Слишком уж неровно он проводит нынешнюю регулярку. И всё это на фоне начавшего дышать огнём Рассела Уэстбрука. Понятно, что «Рокетс» остаются командой Хардена. Однако если в прошлом сезоне разговоры о Джеймсе в контексте MVP имели под собой основание, то сейчас это происходит скорее по инерции. Яннису, Леброну и, пожалуй, даже Дончичу он определённо уступает.



Прокофьев: Кавая букмекеры также не включали в пятёрку главных фаворитов, однако лидер «Клипперс» проводит очень достойную регулярку. Да, Леонард пропустил часть встреч, но уже отбегал 51 матч.



С Каваем у «Клипперс» 38 побед при 13 поражениях – это 74,5%. Леонард в среднем набирает 26,9 очка + 7,3 подбора + 5 передач. По отскокам действующий MVP финала повторяет лучший результат в своей карьере, а по результативности, ассистам и проценту реализации штрафных (88,9%) бьёт собственные рекорды.

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В обороне Кавай редко включается по максимуму, но когда надо готов остановить любого. Однако MVP Леонарду не дадут. У «Клипперс» самый звёздный состав в лиге, а команда занимает лишь четвёртое место в общей таблице НБА.



Далее идёт звёздный дуэт из «Лейкерс», в котором Леброн и Дэвис помогают друг другу добиваться командных достижений, но мешают в плане индивидуальных наград.



С Джеймсом у «Лейкерс» баланс 46-13 (77,9%), а с Монобровью 42-12 (77,8%). Калифорнийцы входят в топ-5 как по эффективности нападения, так и по надёжности обороны.



Разумеется, Леброн больше отвечает за созидание, а Дэвис за защиту. Впрочем, оба полезны на обеих половинах паркета. У Джеймса линейка 25,7 + 7,9 + 10,6, но меньше 50% в поле и 69,7% с линии штрафных –для Короля слабовато.



У Моноброви 26,7 очка + 9,4 подбора + 3,1 передачи, что при 1,5 перехвата и 2,4 блок-шота выглядит очень достойно. И здесь возникает важный вопрос: разве могут дать MVP человеку, который играет в одной команде с Леброном? Пока это выглядит чем-то невероятным.



Серяков: Продвинутая статистика не оставляет шансов Энтони Дэвису и говорит о том, что влияние Леброна на игру «Лейкерс» гораздо выше. Визуальные ощущения полностью совпадают с цифрами: «ЛАЛ» с Джеймсом на паркете и без него — это две разные команды. Даже после обмена Эй Ди.



Король проводит мощный сезон, он впервые за карьеру отдаёт двузначное количество результативных передач в среднем за игру (10,6) и лидирует в НБА по этому показателю с огромным отрывом. Второе место занимает, извините, Трэй Янг. У него 9,3 ассиста.

Тренеры Леброна и Янниса останутся ни с чем. Успехи «Торонто» нужно оценить по заслугам В прошлом сезоне Ник Нёрс стал чемпионом НБА, а теперь имеет хорошие шансы получить награду «Тренеру года».

И всё же Яннис имеет преимущество по всем фронтам. Грек проводит на паркете неприлично мало времени для действующего MVP (менее 31 минуты) — это легальный load management от Майка Буденхольцера, который делает отрезки лидера короче, но интенсивнее.



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Прокофьев: Яннис получил награду в прошлом сезоне и заберёт приз в нынешнем. У грека просели проценты попадания с игры и с линии штрафных, но повысилась результативность и количество отскоков.



У Адетокунбо следующая линейка: 29,6 очка + 13,7 подбора + 5,8 ассиста, а также по одному перехвату и блок-шоту в среднем за матч. Яннис всё чаще атакует из-за дуги (4,8 попытки в нынешнем сезоне против 2,8 в предыдущем) и уже пришёл к 30,6% с периметра. При этом грек проводит на паркете меньше времени, чем любой другой из представленных кандидатов.

С Яннисом у «Милуоки» баланс 48-9 – это сумасшедшие 84,2%. Скажете, что Восточная конференция слишком слаба? У «Бакс» 6-1 в матчах с «Лейкерс», «Клипперс», «Рокетс» и «Рэпторс» — четырьмя лучшими коллективами по проценту побед.



Статистика Янниса в этих встречах: 30,9 очка + 13,7 подбора + 7,6 передачи при 54,5% с игры и 36% с периметра. В самых статусных сражениях Адетокунбо выглядел ещё эффективнее и даже сносно попадал с дальней дистанции. С учётом результатов «Милуоки» и отсутствия по-настоящему звёздных партнёров грек – безальтернативный вариант.



Серяков: Яннис часто не встаёт с лавки в четвёртых четвертях, потому что «Бакс» регулярно везут кому-нибудь 20-25 очков. Единственным шансом конкурентов могла бы стать турнирная таблица, вот только она оборачивается контрольным выстрелом в голову интриге: «Милуоки» — единственный клуб НБА, выигравший более 80% от общего числа матчей.



Голосовать против грека можно только в том случае, если вы хотите прослыть большим оригиналом. В остальном его преимущество не оставляет пространства для манёвра.