Статистический прогноз: «Дирьянхен» — «Хувентус», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В первом матче четвертьфинала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа 23 апреля «Дирьянхен» примет «Хувентус». Начало игры — в 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Дирьянхен» — «Хувентус»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 23 апреля «Дирьянхен» — «Хувентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Дирьянхен» — «Хувентус» (23.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры не стали, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.

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Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попали в полуфинал, а ещё четыре коллектива разыграют две оставшиеся путёвки в четвертьфиналах.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

Регулярный чемпионат Клаусуры завершён. «Магануа» и «Реал Эстели» финишировали в топ-2, получив прямые путёвки в полуфинал. И теперь ждут имена соперников, которые определятся в двух четвертьфинальных битвах. Об одной из них и пойдёт речь в этом материале.



«Дирьянхен» занял третье место в Клаусуре, набрав 35 очков в 18 поединках. Команда уступила вторую строчку «Реалу Эстели» только по дополнительным показателям. А вот «Хувентус Манагуа» оказался шестым, добыв 21 балл. Собственно, этого вполне достаточно, чтобы иметь представление о балансе сил. Хозяева справедливо идут фаворитом.

Форма команд

«Дирьянхен» здорово завершил регулярный чемпионат, обойдясь без поражений в четырёх заключительных матчах. На этом отрезке команда одержала две победы (пострадали середняки — «Чинандега» и «Реал Мадрис), а также дважды сыграла вничью. Поделить очки пришлось с мощным «Реалом Эстели» и крепким клубом «Мунисипаль Халапа» на выезде.

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Беда лишь в том, что этого не хватило для финиша в топ-2. Впрочем, при такой игре четвертьфинал не должен стать проблемой, ведь оппонент находится на ступень ниже. «Хувентус» провёл регулярный чемпионат нестабильно, однако сумел заскочить в топ-6 благодаря крепкой концовке.



В пяти заключительных турах коллектив из Манагуа потерпел лишь одно поражение. Правда, от скромного «Депортиво Окоталь» (0:1), да ещё и на своём поле, но это уже детали. В конце концов, неудачные дни бывают у всех.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами, причём в обоих случаях голы забивались только в одни ворота. В Дирьямбе хозяева ограничились одним мячом, зато в Манагуа «Хувентус» отличился трижды. В трёх предыдущих домашних матчах «Дирьянхен» оказался сильнее.



Пожалуй, П1 всухую за 2.27 с учётом баланса сил и истории противостояния выглядит любопытно. Всё же речь идёт о плей-офф, где цена ошибки по умолчанию высока. Так что предпосылок к голевому параду немного.

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Ставки на тоталы и форы

«Дирьянхен» — самая низовая команда Клаусуры, в 18 матчах с его участием было забито лишь 33 гола (22:11), то есть меньше двух в среднем за игру. «Хувентус», напротив, входит в число наиболее зрелищных коллективов чемпионата Никарагуа: 24 забитых и 23 пропущенных мяча за те же 18 туров.

Прогноз и ставки на матч «Дирьянхен» — «Хувентус»

«Дирьянхен» занял третье место в регулярном чемпионате, уступив «Реалу Эстели» лишь по дополнительным показателям. А вот «Хувентус» едва пробрался в плей-офф, финишировав на шестой строчке. Хозяева сильнее, плюс фактор своего поля. Пропускает «Дирьянхен» мало, так что П1 всухую за 2.27 смотрится любопытно.

Ставка: «Дирьянхен» победит всухую за 2.27.

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