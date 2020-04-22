Статистический прогноз: «Вальтер Ферретти» — «Халапа», ставка на матч в Никарагуа

В первом матче четвертьфинала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа 23 апреля «Вальтер Ферретти» примет «Халапу». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Вальтер Ферретти» — «Халапа»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 23 апреля «Вальтер Ферретти» — «Халапа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.92, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.60.

Анализ и прогноз матча «Вальтер Ферретти» — «Халапа» (23.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры не стали, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.

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Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попали в полуфинал, а ещё четыре коллектива разыграют две оставшиеся путёвки в четвертьфиналах.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

Регулярный чемпионат Клаусуры завершён. «Магануа» и «Реал Эстели» финишировали в топ-2, получив прямые путёвки в полуфинал. И теперь ждут имена соперников, которые определятся в двух четвертьфинальных битвах. Об одной из них и пойдёт речь в этом материале.



«Вальтер Ферретти» финишировал четвёртым, набрав 30 очков в 18 турах. Результат достойный, до прямой путёвки в полуфинал не хватило пяти баллов. «Мунисипаль Халапа» оказалась пятой с 23 очками.

Форма команд

«Вальтер Ферретти» мощно завершил регулярный чемпионат, добыв четыре победы в пяти заключительных матчах. Что любопытно, во всех случаях команда отыграла на ноль: 1:0 с «Реалом Эстели», 4:0 с «Реалом Мадрис», 1:0 с «Депортиво Окоталь» и 2:0 с «Депортиво Лас-Сабанас».



Единственное поражение случилось в заключительном туре. Во-первых, от лучшего клуба регулярного чемпионата «Манагуа». Во-вторых, на чужом поле. В-третьих, со счётом 0:1. Кроме того, нужно учитывать, что тот поединок не решал для «Вальтер Ферретти» ничего — команда при любых раскладах оставалась четвёртой.

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«Мунисипаль Халапа» в какой-то момент даже сохранял шансы на попадание в топ-2, однако концовку регулярного чемпионата натурально провалил. Пять матчей без побед, за которые удалось разжиться всего двумя очками. Одно из поражений получилось особенно чувствительным — 1:6 от мощного «Манагуа».

Личные встречи

«Вальтер Ферретти» в восьми предыдущих домашних матчах с «Мунисипаль Халапа» выиграл пять раз, однако в этом сезоне не задалось. В первом туре Клаусуры соперники разошлись миром: хозяева ушли на перерыв с форой в два мяча, но после перерыва не смогли удержать преимущество (2:2).



Вполне логично, что хозяева идут фаворитами, но брать П1 за 1.41 слишком скучно, а лезть в большие форы опасно. «Халапа» крайне слабо выглядела в последние недели, зато до этого никого не отпускала без боя.

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Ставки на тоталы и форы

«Вальтер Ферретти» — самая зрелищная команда Клаусуры, в 18 матчах с её участием состоялось 49 голов (31:18). «Халапа», напротив, в основном катает низы: 17 забитых мячей при 21 пропущенном, то есть чуть больше двух штук в среднем за игру. Заметим, что три из четырёх предыдущих очных встреч оказались низовыми, так что тотал меньше 2.5 мяча за 1.90 смотрится любопытно.

Прогноз и ставки на матч «Вальтер Ферретти» — «Халапа»

«Мунисипаль Халапа» напрочь завалил концовку регулярного сезона, набрав всего два очка в пяти заключительных турах. «Вальтер Ферретти» по праву идёт фаворитом, но на П1 дают скромный коэффициент 1.41. Возьмём ТМ 2.5 гола за 1.90. Три из четырёх предыдущих очных встреч оказались низовыми, а в плей-офф осторожности и аккуратности должно стать только больше.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.



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