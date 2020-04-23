Ставки и прогнозы: на что ставить 23 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 апреля.

На что ставить в футболе 23 апреля

Матчей высших дивизионов нет. В Беларуси 6-й тур начнут играть только в пятницу. Разве что есть смысл поставить на два матча в первенстве дублирующих составов. В 14:00 начнут играть «Неман» и «Энергетик-БГУ», а в 15:00 – «Смолевичи» и минское «Динамо». Зато поставить можно на киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена

Матчи по хоккею для ставок 23 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 23 апреля

В чемпионате Тайваня по баскетболу продолжится финальная серия. «Тайвань Биир» проиграл первый матч серии «Юлонг Динос» и попробует сравнять счёт в серии. Начало второго финального матча – в 12:00 мск. В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. А участвуют в них совсем не любители. Профессионалы поддерживают форму на кортах и на эти матчи. В Беларуси продолжается гандбольный чемпионат. В 16:00 начнётся матч «Машеки» и «БГК имени Мешкова», а в 17:00 стартует поединок «СКА-Минск» и «Гомеля». В Корее начнутся предсезонные бейсбольные матчи, а на Тайване в бейсбол уже играют не просто так – начался чемпионат. Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют у себя дома. В Чехии в разгаре Премьер-лига, всё очень серьёзно!

Ну и заключительный вариант, который в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



В общем, матчей хватает: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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