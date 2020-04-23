«Истиклол» — «Куктош». Прогноз: Свежов и Левченко исправятся за провал в прошлом туре

25 апреля в матче четвёртого тура чемпионата Таджикистана «Истиклол» примет «Куктош». Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истиклола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «Куктоша» оценён букмекерами коэффициентом 12.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Истиклол» — «Куктош»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 19 апреля «Истиклол» — «Куктош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.95.

Анализ и прогноз матча «Истиклол» — «Куктош» (25.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

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В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а следом набрало ход и национальное первенство — позади уже три тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.

«Истиклол» на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Этот факт не вызывает ни малейшего удивления, поскольку речь идёт о национальном гегемоне, который давно не подпускает конкурентов к чемпионскому титулу. Однако определённые вопросы к действующему чемпиону всё же возникли.

Начало сезона получилось замечательным: красивая волевая победа над «Худжандом» (2:1) в матче за Суперкубок Таджикистана и два уверенных успеха в чемпионате страны. В первом туре на орехи получил новичок элитного дивизиона «Душанбе-83», вытащивший из сетки ворот семь мячей. Вскоре досталось крепкому «ЦСКА-Памиру» (2:0).

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А вот в третьем туре нашла коса на камень. «Истиклол» потерял очки в домашнем поединке с «Хатлоном» (2:2) — коллективом крепким, но сильно уступающим по качеству состава. И ладно бы речь шла о типичной ситуации, когда фаворит имеет колоссальное преимущество, но теряет очки из-за проблем с реализацией, пока у соперника залетает всё подряд.

Вот только по факту «львы» едва спаслись от поражения, да ещё и на фоне судейского скандала. К концу первого тайма они уступали со счётом 1:2, на 79-й минуте получили численное преимущество, а ничью вырвали только на 95-й минуте с пенальти. Тренер гостей после финального свистка, естественно, выразил недовольство работой арбитров.

Судейский комитет рассмотрел жалобу «Хатлона» по двум эпизодам и признал ошибку лайнсменов с удалением футболиста гостей. Пенальти при этом назначен верно, хотя поводы сомневаться в данной трактовке имеются. В общем, осадок после такой осечки у действующего чемпиона наверняка останется, так что проблем с мотивацией быть не должно.

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Кроме того, на стороне хозяев преимущество в свежести. Матч третьего тура между «Куктошем» и «Худжандом» (1:1) перенесли на 22 апреля, то есть играть придётся через два дня на третий. «Истиклол» имел на восстановление шесть суток, плюс фактор родного поля. Поводов для сенсации тут не видно.

Статистика очных встреч на нашей стороне: в шести предыдущих поединках фаворит добыл четыре победы при двух ничьих, разница мячей — 15:5. С учётом календаря и злости после неудачи в предыдущем туре, логичнее отталкиваться от хозяев. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 1.86 и П1 + тотал больше 3.5 мяча за 2.20. Также можно проверить гол в первые 22 минуты за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Истиклол» — «Куктош»

«Истиклол» имеет большое преимущество по уровню состава и отдыхал на четыре дня больше, да ещё и сыграет на своём поле. В прошлом туре действующий чемпион едва ушёл от поражения, после такого злой фаворит наверняка спокойно уложит на лопатки оппонента. «Куктош» — крепкий середняк чемпионата Таджикистана, но не более того.

Ставка №1: победа «Истиклола» с форой (-2) за 1.86.

Ставка №2: гол в первые 22 минуты за 1.80.

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