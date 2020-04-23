Кто станет соперником Хабиба: Фергюсон или Гэтжи? Прогнозы букмекеров на UFC

Дэйна Уайт вновь всех удивил. По сообщениям американских СМИ, он договорился провести турнир UFC 249 9 мая на территории Флориды. В этом штате разрешили массовые мероприятия. Главным боем должен стать поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Его победитель получит право на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Правда все это или Уайт блефует – скоро узнаем. А пока разберемся в прогнозах букмекеров на предстоящее событие.

Где пройдут бои турнира UFC 249?

Несмотря на сообщения о договоренности Уайта с властями Флориды, букмекеры довольно высоко оценивают вероятность проведения боев на частном острове.



Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.85. Обратный исход аналитики оценили таким же коэффициентом.



Дэйна Уайт планировал провести турнир на острове, местоположение которого держали в секрете. Бойцов должны были доставить туда частными рейсами. Перед отправкой все участники и организаторы должны были сдать тест на коронавирус. Но позднее президент UFC все же отменил турнир. Многие сочли его слова о боях на острове блефом.

Бою Фергюсон – Гэтжи быть!

Главным событием турнира, который запланирован на День Победы, должен стать бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Приз существенный! Пояс временного чемпиона и право подраться с Хабибом Нурмагомедовым!



Букмекеры принимают ставки на то, что этот бой состоится. Если не 9 мая, то до конца 2020 года. По оценке аналитиков, это должно случиться. Поставить на бой Фергюсона и Гэтжи можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 64% вероятности. Сделать ставку на то, что бойцы не встретятся в поединке, можно за 2.30 (36%).

А вот Хабиб и Тони так и не встретятся

Кажется, бою Хабиб Нурмагомедова и Тони Фергюсона мешает состояться какая-то мистика. Поединок срывался уже 5 раз! Сейчас всему виной коронавирус, из-за которого Хабиб не может покинуть Россию. И до лета у Нурмагомедова не получится выехать из страны, так считают букмекеры.

Поставить на то, что до 1 июня Хабиб выедет за пределы России, можно с коэффициентом 2.72. Это примерно 35% вероятности. Сделать ставку на то, что российский боец останется дома, предлагается за 1.40 (65%).



Не так высоки и шансы того, что Хабиб все же сразится с Фергюсоном в 2020 году. Сделать ставку на то, что бой состоится, можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 40% вероятности. Поставить на то, что боя не будет, можно за 1.60 (60%).



В то же время букмекеры прогнозируют, что Дэйна Уайт не откажется от своей идеи свести в октагоне Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Поставить на то, что эпатажный глава UFC в сердцах заявит, что больше не будет организовывать поединок, предлагается за 2.40 (38%). Обратный исход аналитики оценили коэффициентом 1.50 (62%). Так что будем ждать и надеяться, что на шестой раз ничего не сорвется.

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