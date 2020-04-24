Ставки и прогнозы: на что ставить 24 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 24 апреля.

На что ставить в футболе 24 апреля

Стартует шестой тур Высшей лиги Беларуси. На пятницу запланированы два матча: в 18:00 «Смолевичи» начнут встречу с минским «Динамо». Для гостей это будет первая игра под руководством нового главного тренера Леонида Кучука. Ну а начиная с 20:00 в Гродно «Неман» примет притормозивший в последних турах «Энергетик-БГУ». Ещё три матча пройдут в первенстве дублёров.

Кроме того, можно сделать ставку на киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена.

Матчи по хоккею для ставок 24 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 24 апреля

В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, впрочем, совсем не любители. Профессионалы поддерживают форму на кортах и на эти матчи.

Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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