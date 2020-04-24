Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Ахал», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче пятого тура чемпионата Туркменистана 25 апреля «Копетдаг» примет «Ахал». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу клуба из Ашхабада в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.81. Успех команды из Аннау оценён букмекерами коэффициентом 2.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Копетдаг» — «Ахал»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркменистана «Копетдаг» — «Ахал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча «Копетдаг» — «Ахал» (25.04.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркменистана

«Ахал» победил в предыдущем (первом после возобновления чемпионата) туре и возглавил турнирную таблицу. Теперь у клуба девять очков. Более того, имеется ещё и одна игра в запасе, так как матч против «Алтын Асыра» был перенесён ещё до паузы.



«Копетдаг» же имеет в своём активе восемь баллов. Ничья в предыдущем туре спустила команду на вторую строчку. Однако делать выводы исходя из положения участников в таблице преждевременно, поскольку некоторым клубом просто повезло с календарём.

Форма команд

Из-за месячной паузы говорить о форме команда затруднительно. Но отметить, что «Ахал» набрал в трёх сыгранных турах девять очков из девяти возможных, непременно стоит. Примечательно также, что клуб оформил за 270 минут семь мячей, не пропустив при этом ни разу.

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У «Копетдага» результат чуть скромнее. За четыре тура он набрал 8 из 12 возможных баллов. Однако на указанном отрезке сумел забить лишь три гола.

Личные встречи

С 2016 года соперники успели встретиться всего 16 раз. И тут преимущество на стороне «Ахала», причём преимущество солидное: он имеет на своём счету десять побед против лишь двух у «Копетдага». А остальные четыре раза команды расходились миром.



Последнее же противостояние завершилось с разгромным счётом 4:0 в пользу «Ахала». Цифры весьма солидные, да и форма клуба не может не впечатлять. А потому вполне можно подумать над лобовой победой гостей за прибыльный коэффициент 2.40.

Ставки на тоталы и голы

За 16 предыдущих матчей между собой соперники наколотили на двоих 46 мячей, что в среднем игру составляет 2,87 мяча — весьма много по меркам низового чемпионата Туркмении. Однако щедрости от обеих команд в предстоящем поединке мы бы не стали ждать.

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«Копетдаг» имеет некоторые трудности с созиданием, а «Ахал» обладает неплохой обороной и пока не пропустил. Более того, в 16 матчах с «Копетдагом» он пропустил всего 10 мячей. На таком фоне можно подумать над ставкой «хозяева забьют — нет» за внушительный коэффициент 2.84. А может, стоит даже рискнуть и проверить сухую победу гостей за солидный коэффициент 3.80.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана «Копетдаг» — «Ахал»

«Ахал» качественно возобновил чемпионат и лидирует в турнирной таблице. «Копетдаг» хоть и расположился на второй строчке, но имеет заметные проблемы с результативностью (всего три гола в четырёх турах). «Ахал» за три сыгранных матча не пропустил ни разу и должен считаться фаворитом.



Ставка: победа «Ахала» всухую за коэффициент 3.80.