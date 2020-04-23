Тактика ставок на бокс: советы, как правильно играть по стратегии в букмекерской конторе

Стратегии ставок на бокс не состоятельны без учёта места боя и фактора судей. В этой статье мы рассмотрим особенности ставок на бокс, их преимущества и недостатки, а также, как анализировать события для повышения вероятности выигрыша пари.



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Особенности ставок на бокс

Как и в других видах спорта, в ставках на бокс есть свои особенности:

Любительский бокс представлен в большинстве букмекерских конторах только во время проведения олимпийских игр, чемпионатов мира или других крупных международных турниров. В остальных случаях предлагают делать ставки на бокс профессиональный.

Большинство ставок на боксёрские поединки предлагают делать на победу одного из бойцов. Ограниченное число букмекеров даёт более широкую роспись рынков на этот вид спорта.

Профессиональный боксёр обычно проводит 2-3 поединка в году, а иногда и меньше. Поэтому, чтобы регулярно делать ставки на бокс онлайн, анализируйте форму и историю выступлений многих спортсменов.

Многие боксёры обладают нокаутирующим ударом, поэтому досрочные победы в боксе встречаются не реже, чем победы по очкам.

В боксе коэффициенты на победу фаворита иногда бывают заниженными, если ему противостоит неизвестный боец. Это обусловлено большим объемом ставок на победу именитого спортсмена, из-за чего букмекеры снижают котировки на такой исход.

Судьи часто отдают победу хозяину ринга при равной по характеру боя встрече, если боец выступает на домашней арене.

Виды ставок на бокс

Выбирайте тактику ставок на бокс исходя из вида пари на этот вид спорта:

На победителя. Букмекеры предлагают выбрать бойца и поставить на его победу в раунде или во всём матче.

На досрочную победу. Если у обоих боксёров есть хороший нокаутирующий удар, такой вид ставки на бокс актуален. Бой могут закончить досрочно из-за нокаута или в связи с отказом бойца продолжать поединок, а также по решению арбитра или врача.

Ставки на тоталы раундов. Нужно выбрать больше или меньше заданного числа раундов. Такие пари актуальны для встреч спортсменов, часто заканчивающих свои поединки досрочно.

На нокаут. В данном случае ставим на победу именно нокаутом.

На метод победы. Бой могут закончить нокаутом, отказом одного из соперников, победой по очкам, техническим поражением или дисквалификацией. Некоторые букмекеры предлагают сделать ставку на бокс, предугадав, как именно закончится этот бой.

Популярные стратегии ставок на бокс

Делать ставки на бокс можно, используя разные стратегии:



Стратегия выжидания. Выбирайте матч, в котором у андердога есть хорошие на ваш взгляд, шансы на победу. Например, аутсайдер подошёл к бою в хорошей форме, выиграв у нескольких соперников с высоким рейтингом, а его соперник давно не проводил бои или находится в плохом состоянии из-за недавно залеченной травмы. По этой стратегии ставок на бокс берите победу андердога во втором раунде. Если выбор не сыграл, ставьте на победу аутсайдера в третьем раунде, увеличивая размер пари на первоначальную сумму ставки.



Догон на нокаут. Всё то же самое, что и стратегии с выжиданием, но ставьте на нокаут в следующем раунде, а не на победу аутсайдера. Рассчитывайте размер каждой следующей ставки по формуле:



Сумма ставки = (сумма первой ставки + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).



Стратегия догон в ставках на спорт:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Метод Оскара Грайнда. Это финансовая стратегия ставок на события с коэффициентом не ниже 2.00. Если пари проиграло, не меняйте сумму следующей ставки. При выигрыше увеличивайте сумму ставки на первоначальный размер пари.



Математические стратегии ставок на спорт:

Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы Букмекеры богатеют за счёт маржи, но обыграть их можно даже на дистанции. «Чемпионат» разбирает, как получить прибыль на ставках.

Вилки. Ищите в разных букмекерских конторах котировки на противоположные события с коэффициентом около 2.00. Найдя такую арбитражную ситуацию, ставьте так, чтобы в любом случае получить прибыль.



Обычно вилки появляются при ставках на победу одного из бойцов в поединке равных соперников.



Например, на победу бойца А дают коэффициент 2.10, а на победу бойца Б в другой конторе — 1.97. Вычисляем вилочный коэффициент:



S = 1 / 2.10 + 1 / 1.97 = 0.476 + 0.508 = 0.984.



Если S 1, вилка есть. Когда S > 1, вилки нет.



Рассчитывайте выплату с этой вилки при сумме ставки 100 рублей, как 100 / 0.984 = 101.62 рублей.



100 рублей — сумма ставки, 1.62% — чистая прибыль.



Считайте суммы ставок на каждый исход по формуле:



V / K, где V — выплата по вилке, а К — коэффициент на победу.



Вычисляем на нашем примере:

101.62 / 2.10 = 48.40 рублей на победу бойца А.

101.62 / 1.97 = 51.60 рублей на выигрыш бойца Б.

Вилки в ставках на спорт:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Анализ события для ставок на бокс

Как сделать ставку по любой из стратегии ставок на бокс? Проанализируйте возможные исходы и оценить шансы на разные события. Учитывайте следующие моменты, чтобы ставить на бокс:

Не ставьте на победу фаворита, если вы ничего не знаете про его оппонента и не можете найти информацию об этом спортсмене.

Следи за здоровьем спортсменов. Если у бойца недавно была травма или он испытывает проблемы из-за сгонки веса перед боем, шансы такого атлета на успех в бою снижаются.

Избегайте ставок на победу боксёра в его первом бою после перехода в более тяжёлую весовую категорию. Здесь у оппонентов здесь будут более мощные удары и непонятно, как боец почувствует себя в этой весовой категории.

Смотрите на процент побед бойцов нокаутом, чтобы оценить вероятность такого исхода в их очной встрече.

Учитывайте место бойцов в рейтинге при ставках на рейтинговые бои. Часто рейтинг отражает реальное соотношение сил боксёров в бою.

Анализируйте последние поединки боксёров, чтобы лучше понимать их манеру ведения боя и насколько хорошо они умеют готовиться к поединкам физически. Это особенно актуально для возрастных спортсменов, которым тяжелее в сравнении с более молодыми соперниками проводить на ринге все 12 раундов в чемпионских боях.

Учитывайте фактор судейства для местных спортсменов. В боксе было немало скандальных решений, когда победу отдавали местному бойцу, хотя его соперник выглядел не хуже, а иногда даже лучше. Ярким примером такого судейства был результат первого поединка между Мэнни Пакьяо и Тимоти Брэдли. Этот бой прошел 9 июня 2012 года в Лас-Вегасе, то есть на территории американца. Пакьяо доминировал весь бой, нанёс 253 точных удара против 159 у соперника. Но судьи отдали победу Брэдли раздельным решением со счётом 115:113 115:113 113:115.

Преимущества и недостатки ставок на бокс

Плюсы:

Это индивидуальный вид спорта, в котором боец сам за себя. Нет партнеров по команде, ошибки которых могут повлиять на результат.

В большинстве случаев есть много информации о бойцах для предматчевого анализа.

Минусы:

На многие бои есть роспись только со ставками на исход, а некоторые букмекеры выставляют линию только на самые статусные поединки.

В боксе любой соперник может победить благодаря «счастливому удару».

Периодические судейские скандалы, когда победу отдают местному спортсмену или фавориту, хотя его противник выглядел лучше.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!