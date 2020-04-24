«Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз: «тигры» усмирят новичка чемпионата Таджикистана

«Истаравшан» не набрал очков в трёх стартовых турах, пропустив за 270 минут девять раз.

25 апреля в матче четвёртого тура чемпионата Таджикистана «Файзканд» примет «Истаравшан». Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Файзканда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Истаравшана» оценён букмекерами коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Файзканд» — «Истаравшан»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 25 апреля «Файзканд» — «Истаравшан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.85.

Анализ и прогноз матча «Файзканд» — «Истаравшан» (25.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

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В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а следом набрало ход и национальное первенство — позади уже три тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.



«Истаравшан» — главное разочарование старта Высшей лиги. Три поражения в трёх турах, отсутствие набранных очков и единоличное последнее место в турнирной таблице при разнице голов 2:9. При этом нельзя сказать, что календарь был каким-то особенно сложным: ни с «Истиклолом», ни с «Худжаном» играть пока не приходилось.



В то же время все основания сетовать на невезение у «тигров» имеются. В первом туре они уступили «Хатлону» (1:2): полчаса имели численное преимущество, не использовали свои моменты, а затем получили пенальти на 93-й минуте. Неделю спустя уступили «Куктошу» (0:3): остались в меньшинстве на 17-й минуте, больше часа удерживали нули, однако в концовке пропустили трижды.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

Наконец, в третьем туре не справились с «Регаром-ТадАЗ». Расклад получился примерно тем же — 1:1 к старту второго тайма при равной игре, однако затем команда пропускает второй мяч и тут же разваливается. Спустя 14 минут счёт уже 1:4, никаких шансов на спасение не остаётся. Второй разгром в трёх поединках.



«Файзканд» — бойкий новичок элитного дивизиона, набравший пять очков в трёх турах. Этого достаточно, чтобы делить с «Куктошем» третье место в турнирной таблице. Единственная победа одержана над крепким «Регаром-ТадАЗ» (3:2 с двумя голами в концовке), два мирных исхода пришлись на других дебютантов — «Локомотив-Памир» (2:2) и «Душанбе-83» (0:0).



На наш взгляд, букмекеры переоценивают хозяев. «Истаравшан» действительно провалил старт сезона, но эта команда остаётся крепким середняком, которая имеет всё необходимое для выправления ситуации. У «Файзканда» хватает проблем в обороне, так что коэффициент 1.91 на классические Х2 смотрится любопытно.

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При желании можно даже докупить тотал. Х2 + тотал меньше 4.5 мяча идёт за 2.27, а Х2 + тотал меньше 3.5 мяча — за 2.89. После провального старта гости наверняка постараются сыграть построже в обороне, что чревато закрытым дебютом.

Прогноз и ставки на матч «Файзканд» — «Истаравшан»

«Истаравшан» провалил старт сезона, оставшись без очков в трёх турах. Тем не менее это по-прежнему крепкий середняк чемпионата Таджикистана, который наверняка исправит ситуацию в ближайшие недели. «Файзканд» бодро дебютировал в элитном дивизионе, однако давать на хозяев меньше двойки несколько сомнительно. Проверим Х2.



Ставка: «Истаравшан» не проиграет за 1.91.



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