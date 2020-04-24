«Городея» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич увязнут в защите «сахарников»

25 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» примет БАТЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех команды из Городеи оценён букмекерами коэффициентом 6.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Городея» — БАТЭ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Городея» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.92. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча «Городея» — БАТЭ (25.04.2020)

«Городея» после провального старта чемпионата Беларуси заметно раскочегарилась и выдала серию из трёх побед, благодаря чему вплотную подошла к тройке лидеров. Сейчас у команды из одноимённого города девять очков. Причём соперники её были не из робкого десятка.

Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Ахал», ставка на матч чемпионата Туркмении Ставка с коэффициентом 3.80 на матч лидера чемпионата Туркмении.

Первой пострадала скромная бобруйская «Белшина» (1:0). «Шина» на протяжении всего матча владела игровым и территориальным преимуществом, однако конвертировать его в результат не смогла. Гол забил вышедший на замену полузащитник «сахарников» Лазар Сайчич точным ударом со штрафного.



После этого городейцы, видимо, поверили в свои силы и быстренько разобрались с двумя столичными коллективами — «Динамо» (1:0) и «Энергетиком» (1:0). И если в матче с «резиновыми» «Городея» действовала вторым номером, то против бело-синих и «энергетиков» смело шла вперёд и смотрелась ничуть не хуже оппонентов.



БАТЭ тоже оклемался от неудачного старта и потихоньку начал подниматься наверх, собрав за пять туров семь очков. Хотя не лишним будет сказать, что матч с «Рухом» (1:0) по игре должен был завершаться минимум ничьей. Однако единственный гол забил Станислав Драгун уже на седьмой минуте с углового. Брестчане играли с гегемоном белорусского футбола на равных, но забить им мешал то каркас ворот, то голкипер жёлто-синих Антон Чичкан.

«Худжанд» — «Регар». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Таджикистана «Орлы» добыли шесть побед в семи предыдущих очных встречах.

А вот игру с «Минском» (3:0) борисовчане провели на уровне и заслуженно увезли три очка. На этот раз отличились Нехайчик, Сарока и снова Драгун. В предыдущем же туре состоялась трудовая ничья с жодинским «Торпедо» (0:0). Справедливости ради, моментов у «пчёл» было гораздо больше, но подвела реализация.

Теперь БАТЭ предстоит выезд в Городею к местному клубу, и тут надо вспомнить, что с 2016 года жёлто-синие навещали «сахарников» на их стадионе четыре раза. Примечательно, что ни в одном из этих четырёх домашних поединков «Городея» не проигрывала и непременно забивала. Более того, последние две игры с борисовчанам при родных трибунах она выиграла.



При таких раскладах есть смысл подумать сразу над двумя ставками: классическим 1Х за коэффициент 2.37 и голом «Городеи» за коэффициент 1.92. Даже во времена доминирования БАТЭ в Высшей лиге городейцы на своём поле умудрялись становиться головной болью для «пчёл».

«Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз: «тигры» усмирят новичка чемпионата Таджикистана «Истаравшан» не набрал очков в трёх стартовых турах, пропустив за 270 минут девять раз.

Сейчас же «сахарники» набрали неплохой ход и, на наш взгляд, способны зацепиться за очки в предстоящем поединке. Слишком уж нестабильно выглядит нынче клуб из Борисова.

Прогноз и ставки на матч «Городея» — БАТЭ

«Городея» после провального старта набрала неплохой ход и смотрится на фоне крепких команд впечатляюще. На наш взгляд, сейчас клуб из одноимённого города способен показать зубы борисовчанам. Тем более что в Городее БАТЭ всегда приходилось несладко.



Ставка 1: «Городея» не проиграет за коэффициент 2.37.



Ставка 2: гол «Городеи» за коэффициент 1.92.