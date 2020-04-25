Ставки и прогнозы: на что ставить 25 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 25 апреля.

На что ставить в футболе 25 апреля

По нынешним временам нас ждет очень насыщенный день! Три матча состоятся в рамках 6-го тура чемпионата Беларуси. В 15:00 начнут свой матч «Славия» и «Минск», в 17:00 сыграют «Городея» и БАТЭ, а в 19:00 в Бресте «Динамо» примет «Шахтер». Это по-настоящему топовая вывеска!

4 матча пройдут в Первой лиге Беларуси, а во Второй лиге сразу 8 поединков. Ставки можно сделать на любой вкус!

Кроме того, две игры пройдут в чемпионате Таджикистана. В 14:30 начнут играть «Фаизканд» и «Истаравшан», а в 15:00 – «Истиклол» и «Куктош». Два матча пройдут и в возобновленном первенстве Туркменистана. В 14:00 начнется поединок «Копетдага» и «Ахала», а в 15:30 на поле выйдут «Энергетик» и «Алтын Асыр».

Кроме того, можно сделать ставку на киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена.

Матчи по хоккею для ставок 25 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 25 апреля

Две игры запланированы в гандбольном чемпионате Беларуси. В 13:30 сыграют «БГУФК-Минск» и «Гомель», а в 14:30 – «Машека» и «Кронон».

В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители. Профессионалы поддерживают форму на кортах и на эти матчи.

Один предсезонный матч пройдет в южнокорейском бейсбольном чемпионате, два поединка по этому виду спорта состоятся в чемпионате Тайваня.

Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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