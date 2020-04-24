Статистический прогноз: «Энергетик» — «Алтын Асыр», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче пятого тура чемпионата Туркменистана 25 апреля «Энергетик» примет «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Энергетик» — «Алтын Асыр»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркменистана «Энергетик» — «Алтын Асыр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча «Энергетик» — «Алтын Асыр» (25.04.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».



В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.

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Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

Делать серьёзные выводы из нынешнего положения участников в турнирной таблице пока рано, однако взглянуть на неё определённо стоит. «Алтын Асыр» из-за перенесенного ещё до паузы матча с «Ахалом» имеет на одну игру больше и сейчас занимает четвёртое место. За три игры команда набрала пять баллов.



«Энергетик» же сыграл все четыре поединка и сейчас находится строчкой ниже. За это время клуб сумел заработать лишь четыре очка.

Форма команд

Из-за месячной паузы форма команд едва ли находится на высоте. Но стоит заметить, что в первом после возобновления чемпионата Туркменистана матче «Алтын Асыр» сыграл вничью с крепким «Копетдагом» (1:1). А до этого ни разу не проиграл.

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«Энергетик» же играл со скромными «Небитчи» и наконец-то одержал победу со счётом 2:1, поправив своё положение. До паузы же клуб за три матча сумел добыть лишь одно очко.

Личные встречи

С 2015 года соперники успели встретиться всего 20 раз. За это время «Алтын Асыр» успел одержать 16 побед против всего одной у «Энергетика». Ещё три раза команды расходились миром. Цифры более чем показательные.



Однако за лобовую победу «Алтын Асыр» букмекеры дают скромный коэффициент 1.41. Его можно поднять комбинированной ставкой П2 всухую, она представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11. Статистика на нашей стороне: в пяти из последних семи гостевых матчах «Алтын Асыр» побеждал всухую.

Ставки на тоталы и голы

За 20 матчей между собой соперники наколотили 56 мячей, что в среднем за матч составляет ровно 2,8 гола. По меркам низовой Туркмении показатель весьма впечатляющий. При таких раскладах есть смысл рассмотреть ТБ 2.5 за коэффициент 1.92.

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Однако и его можно поднять комбинированной ставкой П2 + тотал больше 2.5 мяча. Такой вариант доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Энергетик» — «Алтын Асыр»

«Алтын Асыр» — действующий чемпион страны, статистика личных встреч с «Энергетиком» полностью за ним. За 20 игр клуб одержал 16 побед, на наш взгляд, такие цифры нельзя игнорировать. А потому мы бы не стали мудрить и проверили победу «Алтын Асыр» всухую.



Ставка: победа «Алтын Асыр» всухую за коэффициент 2.11.