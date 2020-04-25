«Торпедо-БелАЗ» — «Рух». Прогноз: берём коэффициент 2.41 в матче чемпионата Беларуси

В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» примет «Рух» 26 апреля. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торпедо-БелАЗ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Рух»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 26 апреля «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.41. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.16.

Анализ и прогноз матча «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» (26.04.2020)

Обе команды бодро стартовали и могут быть полностью довольны собой. «Торпедо-БелАЗ» набрало в пяти турах 10 очков — этого достаточно, чтобы входить в тройку лидеров. Номинально жодинцы находятся на третьей строчке, однако «Слуцку» и «Витебску» они уступают только по разнице мячей.

«Славия» — «Минск». Прогноз: проверяем коэффициент 2.91 в матче чемпионата Беларуси Доверимся статистике и возьмём редкую для чемпионата Беларуси ставку.

«Автозаводцы» одержали три победы в четырёх стартовых турах, все — всухую. Пострадали «Шахтёр» из Солигорска, «Белшина» и «Энергетик-БГУ». Единственное поражение команда потерпела от минского «Динамо» (0:2). А в минувшем туре утащила ничью из Борисова, отстояв нули с БАТЭ.



Преимущество «пчёл» было огромным, моменты возникали один за другим, за 90 минут накопилось восемь ударов в створ ворот. Вот только с реализацией категорически не задалось. Несколько раз выручал Владимир Бушма, в паре ситуаций не хватило хладнокровия, а на исходе первого тайма Павел Нехайчик зарядил выше ворот при исполнении пенальти.



«Рух» тем временем разжился семью баллами и уверенно располагается в середине турнирной таблицы. Для новичка элитного дивизиона результат замечательный. Брестчане обладают скромными ресурсами и практически не имеют возможностей для ротации, однако своё дело знают.

«Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз: «тигры» усмирят новичка чемпионата Таджикистана «Истаравшан» не набрал очков в трёх стартовых турах, пропустив за 270 минут девять раз.

Достаточно сказать, что подопечные Александра Седнёва — самая низовая команда Высшей лиги Беларуси. Добиться этого статуса крайне непросто, поскольку с результативностью в чемпионате страны в принципе дела обстоят далеко не лучшим образом. В пяти матчах с участием «Руха» зрители увидели всего четыре гола — по два в обе стороны.



Во всех случаях не просто проходила ставка «обе забьют — нет». Всё ещё круче — ни разу не забивалось хотя бы двух мячей. Неудивительно, что отчаявшиеся букмекеры понизили планку и дают коэффициент 1.70 на тотал больше 1.5 гола. Для экспресса «обе забьют — нет» за 1.64 смотрится прекрасно.



Соперники на двоих провели в чемпионате Беларуси 10 поединков, во всех случаях этот вариант срабатывал. Риск кажется минимальным, поскольку обе команды пляшут от печки и отличаются дисциплиной. Скорее всего, основным источником остроты станут стандарты и дальние удары. Подойди к штрафной через мелкий пас будет сложно.

«Худжанд» — «Регар». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Таджикистана «Орлы» добыли шесть побед в семи предыдущих очных встречах.

На наш взгляд, преимущество в индивидуальном мастерстве и фактор домашнего поля поможет хозяевам отличиться. ИТБ 1 гола «Торпедо-БелАЗ» за 1.70 кажется нормальным вариантом. А мы попробуем рискнуть и возьмём ставку «хозяева забьют ровно один гол», на которую дают мощный коэффициент 2.41.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Рух»

Соперники на двоих провели в чемпионате Беларуси 10 поединков, во всех случаях проходила ставка «обе забьют — нет». Скорее всего, основным источником остроты станут стандарты и дальние удары. На наш взгляд, преимущество в индивидуальном мастерстве и своё поле помогут жодинцам отличиться, но забить больше одного гола им будет непросто.



Ставка: «Торпедо-БелАЗ» забьёт ровно один гол за 2.41.



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