«Ислочь» — «Витебск». Прогноз: внезапные лидеры чемпионата Беларуси голами не порадуют

«Ислочь» примет «Витебск» в матче шестого тура чемпионата Беларуси 26 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение команде из минского района: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех клуб из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ислочь» — «Витебск»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Витебск» (26.04.2020)

«Ислочь» после двух поражений от «Слуцка» (2:3) и брестского «Динамо» (1:3) снова набрала очки. Причем соперником выступила крепкая мозырьская «Славия» (2:1), которая успела оставить не у дел таких грозных оппонентов, как БАТЭ и «Динамо-Брест». Теперь у «волков» девять баллов и пятая строчка в таблице.

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В целом, серо-синие хорошо начали нынешний сезон и выглядят весьма внушительно. Даже в проигранных матчах они смотрелись не хуже противника. В поединке со «Слуцком» при счете 2:2 арбитр назначил пенальти в ворота Егора Хаткевича, а в игре против брестчан все три гола «Ислочь» пустила после стандартов (одним из них, к слову, был пенальти).



У «Витебска» тоже есть чем похвалиться. За пять туров клуб проиграл лишь «Неману» на выезде (0:2) и сейчас занимает второе место с десятью баллами. Но тут стоит отдать гродненцам должное. Они провели выдающийся второй тайм: вышли вперед, заработали и реализовали пенальти и уверенно довели дело до победы.



Однако в остальном «северяне» справляются достойно: тут и ничья с бойким «Слуцком» (1:1), и непростая победа в Смолевичах над местной одноименной командой (1:0). Более чем здорово.

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А в последнем туре «Витебск» принимал действующего чемпиона страны — брестское «Динамо» (1:0). По ходу игры казалось, что «северяне» действовали острее и вот-вот должны были открыть счет, но решилось всё в концовке встречи. Причём решилось неожиданным способом.



Сперва на 73-й минуте в сомнительном эпизоде за игру рукой второй «горчичник» получил защитник брестчан Габи Кики, а затем на 85-й минуте судья за недисциплинированное поведение удалил второго защитника гостей Евгения Хачериди и назначил пенальти. Вышедший на замену Йон Николэеску был точен с точки.



Теперь «Витебск» ожидает поездка к «Ислочи». С 2016 года соперники успели встретиться восемь раз: за это время «волки» одержали три победы против четырех у «северян». И еще один поединок не выявил сильнейшего.

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Примечательно, что только в одном из восьми матчей забивали обе команды. Было это еще в конце апреля 2016 года, то есть ровно четыре года назад. Однако букмекеры оценивают ставку «обе забьют — нет» скромным коэффициентом 1.57. Попробуем выкрутиться.

Поднять его можно комбинированной ставкой «хотя бы одна команда не забьет + тотал меньше 2.5 мяча». Такой вариант представлен в букмекерских конторах с играбельным коэффициентом 1.90. Мы бы не стали ожидать от кого-то из соперников внушительной результативности: на двоих за пять туров белорусского чемпионата они оформили всего 11 мячей.

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Витебск»

Стартовали соперники здорово: у «Ислочи» пятое место после пяти туров, у «Витебска» — второе. Согласно статистике личных встреч, последний раз друг другу в одном матче соперники забивали ещё четыре года назад, а в этом сезоне за пять игр на двоих они оформили лишь 11 голов. Скорее всего, предстоящая встреча будет такой же — сдержанной и без обилия забитых мячей.



Ставка: хотя бы одна команда не забьёт + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.