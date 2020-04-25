Статистический прогноз: «Ашхабад» — «Небитчи», ставка на матч чемпионата Туркмении

Две ставки с коэффициентами около двойки на матч чемпионата Туркменистана.

«Ашхабад» примет «Небитчи» в матче пятого тура чемпионата Туркменистана 26 апреля. Начало игры — в 15:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.25.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ашхабад» — «Небитчи»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Ашхабад» — «Небитчи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча «Ашхабад» — «Небитчи» (26.04.2020)

Чемпионат Туркмении возвращается в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух». Прогноз: берём коэффициент 2.41 в матче чемпионата Беларуси На двоих соперники успели провести 10 матчей, во всех случаях сыграла ставка «обе забьют — нет».

В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении было сыграно всего четыре тура, однако всё же стоит взглянуть на турнирную таблицу. «Ашхабад» благодаря последним играм замыкает тройку лидеров с семью очками. «Небитчи» же спустились на шестую строчку, набрав лишь три балла.

Форма команд

После паузы команды успели сыграть только по одной игре, так что говорить всерьёз о какой-то форме едва ли приходится. Однако рассмотреть предыдущий поединок будет не лишним.

«Слуцк» — «Белшина». Прогноз: Гафар и Сердюк возьмут время на раскачку Внезапный лидер чемпионата Беларуси сыграет с последней командой турнира.

«Ашхабад» в первом туре после возобновления первенства навещал скромный «Мерв» и одержал победу с минимальным счётом. «Небитчи» же принимал «Энергетик» и в упорной борьбе уступил со счётом 1:2.

Личные встречи

Между собой с 2010 года соперники успели сыграть 38 матчей. Любопытно, что они скатали лишь три ничьи, также 12 побед одержал «Ашхабад». У «Небитчи» побед почти в два раза больше — 23. Однако примечательно, что последние три «Ашхабад» определённо может записать в свой актив: две победы и одна ничья.



«Небитчи» сейчас переживает не самые лучшие времена. К слову, в четырёх матчах нынешнего чемпионата Туркмении клуб набрал лишь три очка, а в предыдущем году занял предпоследнее место. На таком фоне лобовая победа «Ашхабада» за коэффициент 1.79 выглядит интересно.

Ставки на тоталы и голы

За 38 матчей между собой соперники на двоих успели наколотить аж 112 мячей, что в среднем за игру составляет 2,95 гола. Для низового чемпионата Туркмении это очень много. При таких раскладах можно вполне проверить ТБ 2.5 мяча за красивый коэффициент 2.22.

«Душанбе» — «ЦСКА-Памир». Прогноз: две смелые ставки на дерби чемпионата Таджикистана В трёх турах «горожане» не забили ни одного мяча.

Стоит отметить также, что в последних трёх поединках забивали и те, и другие. А потому можно рискнуть и проверить ставку «обе забьют». Благо что букмекеры дают на неё хорошенький коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч «Ашхабад» — «Небитчи»

Матчи между «Ашхабадом» и «Небитчами», как правило, получаются весьма интересными. Согласно статистике личных встреч, в среднем за игру команды оформляют около «трёшки», причём летит в обе стороны. Не станем мудрить и проверим сразу две ставки.



Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.22.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.99.