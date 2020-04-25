Статистический прогноз: «Ашхабад» — «Небитчи», ставка на матч чемпионата Туркмении

«Ашхабад» примет «Небитчи» в матче пятого тура чемпионата Туркменистана 26 апреля. Начало игры — в 15:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.25.
Букмекерские коэффициенты на матч «Ашхабад» — «Небитчи»
Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Ашхабад» — «Небитчи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.
Анализ и прогноз матча «Ашхабад» — «Небитчи» (26.04.2020)
Чемпионат Туркмении возвращается в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».
В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.
Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении
В чемпионате Туркмении было сыграно всего четыре тура, однако всё же стоит взглянуть на турнирную таблицу. «Ашхабад» благодаря последним играм замыкает тройку лидеров с семью очками. «Небитчи» же спустились на шестую строчку, набрав лишь три балла.
Форма команд
После паузы команды успели сыграть только по одной игре, так что говорить всерьёз о какой-то форме едва ли приходится. Однако рассмотреть предыдущий поединок будет не лишним.
«Ашхабад» в первом туре после возобновления первенства навещал скромный «Мерв» и одержал победу с минимальным счётом. «Небитчи» же принимал «Энергетик» и в упорной борьбе уступил со счётом 1:2.
Личные встречи
Между собой с 2010 года соперники успели сыграть 38 матчей. Любопытно, что они скатали лишь три ничьи, также 12 побед одержал «Ашхабад». У «Небитчи» побед почти в два раза больше — 23. Однако примечательно, что последние три «Ашхабад» определённо может записать в свой актив: две победы и одна ничья.
«Небитчи» сейчас переживает не самые лучшие времена. К слову, в четырёх матчах нынешнего чемпионата Туркмении клуб набрал лишь три очка, а в предыдущем году занял предпоследнее место. На таком фоне лобовая победа «Ашхабада» за коэффициент 1.79 выглядит интересно.
Ставки на тоталы и голы
За 38 матчей между собой соперники на двоих успели наколотить аж 112 мячей, что в среднем за игру составляет 2,95 гола. Для низового чемпионата Туркмении это очень много. При таких раскладах можно вполне проверить ТБ 2.5 мяча за красивый коэффициент 2.22.
Стоит отметить также, что в последних трёх поединках забивали и те, и другие. А потому можно рискнуть и проверить ставку «обе забьют». Благо что букмекеры дают на неё хорошенький коэффициент 1.99.
Прогноз и ставки на матч «Ашхабад» — «Небитчи»
Матчи между «Ашхабадом» и «Небитчами», как правило, получаются весьма интересными. Согласно статистике личных встреч, в среднем за игру команды оформляют около «трёшки», причём летит в обе стороны. Не станем мудрить и проверим сразу две ставки.
Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.22.
Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.99.
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