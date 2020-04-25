Статистический прогноз: «Шагадам» — «Мерв», ставка на матч в Туркмении, коэффициент 4.00

В матче пятого тура чемпионата Туркменистана 26 апреля «Шагадам» примет «Мерв». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.20.
Букмекерские коэффициенты на матч «Шагадам» — «Мерв»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении «Шагадам» — «Мерв» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.
Анализ и прогноз матча «Шагадам» — «Мерв» (26.04.2020)
Чемпионат Туркмении возвращается в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».
В отличие от находящегося рядом Таджикистана, в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи будут проходить со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.
Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении
Делать оценку командам, исходя из данных турнирной таблицы, пока преждевременно. Бегло изучим положение соперников, чтобы было от чего отталкиваться…
«Шагадам» после четвёртого тура имеет в своём активе лишь два очка и располагается на последней строчке. «Мерв», благодаря удачному дебютному матчу ещё до паузы, набрал три очка и расположился строчкой выше — то есть, на седьмой позиции.
Форма команд
Из-за месячной паузы едва ли команды пребывают на пике своей формы. Они успели сыграть по одному разу, причём не лучшим образом.
И «Шагадам», и «Мерв» первые после возобновления чемпионата Туркмении матчи проиграли. «Шагадам» на выезде уступил грозному «Ахалу» (0:2), а «Мерв» у себя дома ничего не смог поделать с «Ашхабадом» (0:1).
Личные встречи
С 2010 года соперники успели встретиться 38 раз, и тут всё гладко. 12 побед на счету «Шагадама» и 14 на счету «Мерва». И ещё 12 матчей завершались миром. Команды действительно близки по общему уровню.
Примечательно, что четыре из последних шести матчей не выявляли победителей. Команды на данный момент смотрятся плюс-минус равными, а потому вариант с ничьей за почтительный коэффициент 4.00 не выглядит таким уж сумасшедшим. Альтернативный выход — Х2 за прибыльный коэффициент 2.44.
Ставка на тоталы и голы
За 38 матчей между собой команды наколотили друг другу всего 81 гол, что в среднем за игру составляет немного больше двух штук (2,13 мяча, если быть точным). При таких раскладах тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85 выглядит весьма заманчиво.
Статистика выступления «Шагадама» и «Мерва» в нынешнем розыгрыше чемпионата Туркмении на нашей стороне: всего два гола на двоих после четвертого тура. Маловато будет.
Прогноз и ставки на матч «Шагадам» — «Мерв»
В нынешнем розыгрыше чемпионата Туркмении обе команды не радуют результативностью. Да и в целом друг с другом любят катать низовые ничьи. Не видим поводов противиться статистики. Рискнем и проверим ставку с коэффициентом 4.00.
Ставка 1: ничья за коэффициент 4.00.
Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.
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