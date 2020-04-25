Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на дневной турнир 26 апреля

Кто станет лидером из пяти про игроков в турнире Championat.com Liga Pro по FIFA20 и сколько голов мы увидим в воротах фаворитов? Читайте в новом прогнозе на дневной турнир! Не забывайте следить за прямым эфиром на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью дневного турнира Championat.com Liga Pro 26 апреля

В этом туринире можно выделить три основных лидера: Павла Plant_Worker Скуратова, Николая Bqg_n1cko Бренёва и Давлята Dav Сагитова. Игру Сагитова и Скуратова мы уже не раз наблюдали в рамках Лиги Про, их можно назвать стабильными игроками, они не изменяют своего стиля и регулярно выходят из группы.



Николай Бренёв пришел побеждать, пока в его копилке мало матчей в рамках лиги, но по тем играм, что он уже провел, можно сказать, что настрой у него боевой, а опыт в других лигах дает хороший шанс на победу.

Еще один участник сегодня — Павел Johnnygrime Пурювкин. Это, пожалуй, самый неоднозначный из игроков: то он не оставляет противникам шансов, не выпуская их из штрафной, то проигрывает с разгромным счетом. Завершает пятерку Антон Antoxa1337 Жуков. Антона отличает способность удерживать противника в центре поля и не давать ему перейти в атаку, этим он компенсирует неуверенную игру в обороне. Посмотрим, на чьей стороне удача окажется в этот раз.

Жуков (RUB) Ливерпуль — Бренёв (WCU) Боруссия Д

Когда: 10:30 мск

Ставка: общий тотал меньше 3.5 за 1.72 на ФОНБЕТ



Манера игры этих спортсменов говорит нам о том что мы увидим интересное противостояние: Жуков хорошо отбирает в центре поля перед штрафной, а Бренёв действует за счет резких быстрых передач и выводит футболистов на дальние удары. Кто из них окажется быстрее и точнее — непонятно, но можно сказать одно, большого количества мячей мы не увидим. Ставлю тотал меньше 3.5.



Скуратов (CFС) Барселона — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 10:50 мск

Ставка: победа Скуратова за 1.45 на ФОНБЕТ



У этих спортсменов было больше десяти личных встреч, Скуратов одерживал победу в шести из них. Пурювкину будет сложно сдержать атаку Скуратова.



Жуков (RUB) Ливерпуль — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 11:10 мск

Ставка: оба забьют за 1.52 на ФОНБЕТ



Оборона — не самая сильная черта обоих участников, оба будут играть в атакующий футбол. Ждем голов с обеих сторон.



Бренёв (WCU) Боруссия Д — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 11.30 мск

Ставка: фора (+1) на Пурювкина за 1.62 или оба забьют за 1.40 на ФОНБЕТ



Эти игроки провели всего одну очную встречу и опираться на статистику в личном противостоянии трудно. Однозначно можно сказать, что оба спортсмена даже в неудачных матчах не остаются без забитых голов. Безопасно могут сыграть две ставки — фора (+1) на Пурювкина или оба забьют.



Сагитов (TES) Арсенал — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 11:50 мск

Ставка: тотал 3.5 меньше 1.45 на ФОНБЕТ



Статистика личных встреч этих спортсменов говорит о том, что большого количества забитых мячей ждать не придется. Оба уверенно чувствуют себя в обороне.



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 12.10 мск

Ставка: тотал меньше 4.5 мячей за 1.40 или оба забьют за 1.30 на ФОНБЕТ



Побед и поражений в личных встречах этих игроков поровну, поэтому и коэффициенты на них примерно одинаковые. При выборе ставки лучше не опираться на результат в матче. Они провели уже много личных встреч и хорошо изучили друг друга, думаю, больше 4 голов в этом матче мы не увидим.

Сагитов (TES) Арсенал — Бренёв (WCU) Боруссия Д

Когда: 12:30 мск

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.57 на ФОНБЕТ



Оба играют в атакующий футбол, Сагитов забивает в матчах как минимум два мяча. Думаю, что и Бренёв также не упустит свой шанс у чужих ворот. Ставлю на общий тотал больше 2.5 мячей.



Скуратов (CFС) Барселона — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 12:50 мск

Ставка: победа Скуратова 1.85



У этих спортсменов было 14 личный встреч, Жуков ни разу не одержал победу. Думаю, этот матч не будет исключением. Ставлю на победу Скуратова.



Бренёв (WCU) Боруссия Д — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 13:10 мск

Ставка: ничья за 3.20 или Х2 за 1.35 на ФОНБЕТ



Бренёв и Скуратов провели всего одну очную встречу в рамках турнира, победу в которой одержал Бренёв. Трудно делать прогнозы на это противостояние, но их шансы на победу равны. Оба демонстрируют быстрые атаки и слаженные действия в обороне.



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 13:30 мск

Ставка: победа Сагитова за 1.68 на ФОНБЕТ



Все матчи с Пурювкиным труднопрогнозируемые, так как Павел может показать совершенно разный уровень игры. Полагаю, стабильность Сагитова окажется его преимуществом. Ставлю на победу Давлята.

Прогноз и ставка на дневной турнир Championat.com Liga Pro 26 апреля

Как распределятся призовые места между фаворитами предугадать трудно. Думаю, в финале мы увидим Сагитова и Скуратова, а в битве за третье место Пурювкина и Бренёва. Ставлю на выход Сагитова в финал.



Ставка: Сагитов выход в финал — да за 2.20 на ФОНБЕТ



Желаю всем игрокам удачи, а зрителям — зрелищных трансляций! Буду следить за исходом матчей в режиме реального времени и радовать вас более точными прогнозами в дальнейшем. Жду вас в трансляциях на канале twitch.tv/ligapro1!