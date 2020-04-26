Ставки и прогнозы на 26 апреля: на какие матчи ставить, расписание игр в футболе

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 26 апреля.
На что ставить в футболе 26 апреля
В воскресенье выбор солидный. Разумеется, основным источником профессионального спорта остаётся Беларусь. В Высшей лиге чемпионата страны тремя матчами завершится программа шестого тура. Первая игра начнётся в 14:00 мск, остальные поединки начнутся с интервалом в два часа.
«Слуцк» примет «Белшину», «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Рухом», а «Ислочь» — с «Витебском». Но это только вершина айсберга, ведь ещё три встречи состоятся в Первом дивизионе Беларуси. Стартуют они в 15:00, 16:00 и 17:00 мск соответственно.
Следующий пункт — Центральная Азия. Три матча пройдут в чемпионате Таджикистана, каждый из них начнётся в 14:30 мск. «Худжанд» примет «Регар-ТадАЗ», «Душанбе-83» — «ЦСКА-Памир», а «Локомотив-Памир» — «Хатлон». Дальше последует пауза, поскольку накануне в стране приостановили массовые мероприятия и пятый тур уже официально отложен.
В Туркмении ситуация лучше, здесь первенство возобновили на прошлой неделе. Двумя матчами завершится программа пятого тура: в 15:15 мск стартует игра «Ашхабад» — «Небитчи», а 15 минут спустя раздастся стартовый свисток для футболистов «Шагадама» и «Мерва».
Продолжаются соревнования в Никарагуа, здесь в ночь на 27 апреля состоится полуфинальный матч чемпионата страны между «Вальтер Ферретти» и «Манагуа». Часом ранее стартует полуфинал молодёжного первенства между «Хувентусом Манагуа» и «Реалом Эстели».
И последний вариант для любителей профессионального футбола — чемпионат Тайваня. Здесь пройдут сразу четыре встречи Премьер-лиги, каждая из которых начнётся в 11:00 мск.
Матчи по хоккею для ставок 26 апреля
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 26 апреля
В 12:00 мск начнётся матч финала чемпионата Тайваня по баскетболу между «Юлонг Динос» и «Тайвань Биир». Две игры состоятся в чемпионате Тайваня по бейсболу: «Фубон Гуардианз» сразится с «Чайнатраст Бразерс», а «Юнити Лайонз» — с «Ракутен Манкиз».
Ну и заключительный путь, который в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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