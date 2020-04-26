«Ислочь» — «Витебск». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Беларуси

«Ислочь» примет «Витебск» в матче шестого тура чемпионата Беларуси 26 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение команде из минского района: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех клуб из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ислочь» — «Витебск»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Витебск» (26.04.2020)

Программа шестого тура чемпионата Беларуси закроется в воскресенье в Минске, где «Ислочь» примет «Витебск». Соперники замечательно провели старт сезона и располагаются в верхней части турнирной таблицы: гости набрали 10 очков и делят первую строчку, гости имеют в активе девять баллов, то есть находятся совсем рядышком.

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Северяне умудрились собрать 10 очков, забив всего четыре гола за 450 минут. Впрочем, для чемпионата Беларуси подобная результативность вполне нормальная, результативные поединки здесь встречаются нечасто. Гораздо важнее, что пропустили они ещё меньше, всего трижды. Два из них — в гостях у «Немана», где игра получилась скорее ничейной.

А вот «Ислочь» не испытывает ни малейших проблем со зрелищностью. Из-за постоянных изменений в линии обороны команда повадилась много пропускать. Стартовала с двух побед имени Диего Симеоне (1:0 с «Неманом» и 1:0 со «Смолевичами»), зато потом пропустила аж семь голов в трёх турах. Многовато будет.

У «волков» хватает в составе быстрых футболистов, также стоит отметить интересные фланги. Коллектив старается действовать широко и использовать всю ширину поля. Если играть приходится не на ужасном синтетическом газоне, то проблем с созиданием против середняков обычно не возникает.

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Собственно, на чужом поле «Витебск» определённо не станет изобретать велосипед. Гости отдадут инициативу, насытят пространство перед своей штрафной площадью и будут действовать вторым номером в надежде на стандарты и контратаки. Надо сказать, что угловые у северян в самом деле довольно часто получаются опасными.

Скорее всего, хозяевам потребуется определённое время, чтобы прощупать оборону соперника, так что дебют рискует получиться довольно скучным. Но постепенно они будут увеличивать давление, нагружая центральных защитников соперника. В связи с этим любопытно выглядят две ставки на статистику.

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Букмекеры дают коэффициент 1.87 на победу «Ислочи» по владению мячом с форой (-7%), присмотреться к этому варианту стоит. Если хозяева обойдутся без быстрого гола, то шансы на проход кажутся высокими. При равном счёте «Витебск» не будет увлекаться позиционными атаками.

И второе предложение напрямую связано с угловыми. Гости стараются действовать вертикальнее, а «Ислочь» наверняка знает о хороших стандартах оппонента. Следовательно, тренерский штаб должен попросить футболистов по возможности свести количество угловых «Витебска» к минимуму. Раз так, мы бы выбирали между П1 по угловым с форой (-1.5) за 2.02 и ИТМ 3.5 углового «Витебска» за 2.28.

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Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Витебск»

«Витебск» — классическая низовая команда, которая пляшет от печки и полагается на контратаки. В гостях при ничейном счёте она будет действовать вторым номером. Скорее всего, «Ислочь» захватит территориальное преимущество и постепенно станет нагнетать ситуацию у чужой штрафной площади.

Ставка №1: победа «Ислочи» по владению мячом с форой (-7%) за 1.87.

Ставка №2: ИТМ 3.5 углового «Витебска» за 2.28.

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