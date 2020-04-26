Как определить вероятность исхода события по коэффициенту: теория в ставках на спорт

Некоторые мировые букмекеры размещают в своей линии коэффициенты в британском или американском форматах, непривычным для нас. В первую очередь вы должны уметь переводить коэффициенты из одного формата в другой, что поможет при расчёте вероятности исхода, заложенного в коэффициент.



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Форматы коэффициентов в линии букмекерских контора

Коэффициент — вероятность того или иного события с учётом маржи букмекера. Букмекерские конторы используют следующие форматы коэффициентов:

Европейский или десятичный.

Британский или дробный.

Американский.

Результат умножения европейского коэффициента на размер ставки — сумма выплаты в случае прохода события.



Британский коэффициент записывают в виде дроби, например, 15/4, поэтому его называют дробным.



Рассчитывайте выплату по ставки на событие с британским коэффициентом по формуле:



V = (S x Kb) + S, где V — выплата, S — сумма ставки, Kb — британский коэффициент.



При ставке на тот или иной исход с американским коэффициентом есть два варианта:

Плюсовой американский коэффициент показывает возможную чистую прибыль при ставке размером в 100 условных единиц.

Отрицательный американский коэффициент показывает сумму, которую нужно поставить, чтобы получить чистую прибыль в 100 условных единиц.

Например, в футбольном матче Португалия — Хорватия букмекер выставил следующие коэффициенты: -111 на выигрыш хозяев, +244 на ничью и +330 на победу гостей.

При ставке в 111 рублей на хозяев вы получите 100 рублей чистой прибыли в случае победы Португалии. Выплата составит 211 рублей: 100 + 111.

В случае ничьи при ставке 100 рублей на этот исход чистая прибыль составит 244 рубля, а выплата — 344 рубля.

В случае победы Хорватии при ставке 100 рублей на гостей вы получите 430 рублей, а чистая прибыль будет равна 330 рублей.

Расчёт коэффициентов в ставках на спорт:

Как букмекеры рассчитывают коэффициенты в ставках на спорт: виды, линия и добавление маржи В коэффициентах букмекеров легко найти ошибку, но наказать их за это практически невозможно. Объясняем схему работы БК.

Как рассчитать вероятность того или иного события на основе коэффициентов

Чтобы перевести британский коэффициент в европейский используйте формулу:



K = Kb +1, где Kb — британский коэффициент, а К — европейский коэффициент.



Например, британский коэффициент 5/2 равен европейскому коэффициенту 3.50: 5 / 2 + 1.



Переводите американские коэффициенты в европейский по формулам:

K = Kap / 100 +1 , где Kap — положительный американский коэффициент.

, где Kap — положительный американский коэффициент. K = 100 / (-Kao) +1, где Kao — отрицательный американский коэффициент.

Например, американский коэффициент +280 соответствует европейскому коэффициенту 3.80: 280 / 100 + 1.



Американский коэффициент -200 — это европейский коэффициент 1.50: 100 / 200 + 1.



Определяйте вероятность исхода по формуле:



P = 1 / K, где K — европейский коэффициент, P — вероятность.



В коэффициенты включена маржа букмекера. Это нужно принимать во внимание при расчёте реальной вероятности исхода на основе статистических данных аналитиков букмекерской конторы. Для этого из вероятности вычитайте маржу.

Что такое букмекерская маржа

Маржа — комиссия букмекерской конторы на рынке ставок.



Определяйте букмекерскую маржу по формуле:



M = (Ps — 1) х 100%, где Ps — сумма вероятностей.



Маржа в ставках на спорт:

Что такое маржа в ставках на спорт: как рассчитать комиссию букмекера, формула и примеры Букмекеру не важно, как часто вы выигрываете. Конторы всегда будут в плюсе из-за маржи.

Например, в хоккейном матче «Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз» букмекер предлагает такие коэффициенты: 2.70 на хозяев, 4.00 на ничью и 2.40 на гостей.



Вычисляем вероятность с учетом маржи:

Победа «Филадельфия Флайерз» 0.37: 1 / 2.70.

Ничья 0.25: 1 / 4.00.

Выигрыш «Бостон Брюинз» 0.42: 1 / 2.40.

В сумме получаем 1.04: 0.37 + 0.25 + 0.42.



Маржа букмекера составляет 4%: (1.04 — 1) х 100%.



Эти лишние 4% пропорционально вычитаем из каждой вероятности. То есть за вычетом маржи букмекера реальная вероятность исходов следующая:

П1 — 0.3558: 0.37 х 100 / 104.

Х — 0.2404: 0.25 х 100 / 104.

П2 — 0.4038: 0.42 х 100 / 104.

После выставления котировок на событие букмекер постепенно их корректирует. Чаще всего коэффициенты меняют в следующих случаях:

Поступила новая информация, которая влияет на расклад сил.

При анализе коэффициентов других букмекеров замечена вилка.

Наблюдаются прогрузы на определённый исход.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!