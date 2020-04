Nigma — OG Seed. Прогноз: звёздную команду Kuroky ждут проблемы

27 апреля Nigma и OG Seed сыграют в рамках пятого игрового дня на WePlay! Pushka League. Начало матча — в 14:00 мск. Букмекерские конторы выделяют коллектив Nigma в качестве фаворита поединка, оценивая шансы команды на успех коэффициентом 1.34. На победу OG Seed дают коэффициент 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Nigma — OG Seed

Победа Nigma со счётом 2:0 оценивается в 2.01, а со счётом 2:1 идет за 3.00. В сухую победу OG Seed букмекеры не верят, оценивая исход коэффициентом 7.50. Успех аутсайдера по итогам трёх картах идёт за 5.50. Букмекеры прогнозируют, что победитель определится после двух карт: тотал меньше 2.5 оценен коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 идет — за 2.12.

Анализ и прогноз матча Nigma — OG Seed (27.04.2020)

Nigma. После поражения в финале The International 2019 KuroKy с другими членами команды покинул тег, под которым выступал последние четыре года, создав собственную организацию. Первыми официальными матчами команды Nigma стали квалификации к тринадцатому сезону DreamLeague, на которых KuroKy и компания неожиданно провалились и упали в квалификационный раунд WePlay! Bukovel.



Победа на миноре обеспечила команду первыми DPC очками и самое главное — прямым пропуском на DreamLeague. В Лейпциге Nigma, несмотря на хорошие выступления на групповой стадии, в плей-офф раунде не сумела продемонстрировать весь свой потенциал, уступив Evil Geniuses и beastcoast со счётом 1:2.



В очередной раз неудачно выступив в квалификациях к мэйджору и последующему минору от StarLadder, Nigma завоевала два кубка на последующих турнирах от WePlay!



На крайнем турнире ESL One Los Angeles 2020 Online KuroKy и Ко недооценили Chicken Fighters и выбыли в первом раунде нижней сетки плей-офф. Команда такого уровня не может позволять себе таких оплошностей и наверняка на грядущем турнире от WePlay они продолжать свой трофейный поход, отстаивая статус-кво в каждом матче.



OG после второй победы The International 2019 и последующего ухода ряда игроков золотого состава задумалось об перспективе, создав второй состав. N0tail занял тренерский пост, а Madara, Chessie, Xibbe, Zfreek и Peksu стали его учениками.



Успехи команды далеки от её основы, но и недооценивать текущий стак не стоит. OG Seed заняли второе место на двух Tier-2 турнирах — Maincast Winter Brawl и DOTA Summit 12, а также успешно прошли квалификации к ESL One Los Angeles 2020.



На апрельских третьесортных турнирах StayHome Challenge и Gaming World OG Seed выступили провально, но это не помешало им пройти Chicken Fighters и Vikin.gg в квалификациях к данному турниру.

Прогноз и ставка на матч Nigma — OG Seed

OG Seed — второй состав, но у всех участников имеется опыт выступлений на про-сцене. Nigma фаворит матча, но учитывая, что команда часто экспериментирует с драфтами и стратегиями, то нельзя исключать поражения в одной из карт, поэтому оптимальной ставкой считаем победу Nigma в матче за 1.34



Ставка: Nigma победит за 1.34.